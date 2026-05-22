День финансов: обоснованный тариф на метро, ​​кого ищут работодатели, средняя зарплата для исчисления пенсий Сегодня 17:33

В пятницу, 22 мая, стало известно, каких работников больше всего ищут работодатели в 2026 году и какой тариф на метро экономически обоснованный.

Законопроект о налогообложении банков

Налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.

НБУ изменил правила безналичных оплат

обновил НБУобновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.

Законопроект о налоге на посылки

Об этом Законопроект о налогообложении посылок является необходимым условием для получения финансирования МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять.Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он подчеркнул, что законопроект придется принять в любом случае.

Экономически обоснованный тариф на метро

По данным КГГА, анализ фактических затрат предприятий засвидетельствовал существенный рост отдельных показателей, учтенных в предложенном тарифе. В частности, в столичном метро расходы на оплату труда выросли на 61,7%, а расходы на электроэнергию на 66,9%.

Украинский бизнес бьет рекорды по кредитам

С декабря 2020 года предприниматели получили десятки тысяч кредитов на сотни миллиардов грн, а во время полномасштабной войны этот инструмент продолжил активно работать, обеспечивая доступ к финансированию в условиях повышенных рисков.

Кого больше всего ищут работодатели

Наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн).

Новые показатели средней зарплаты

В Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

На что будет ориентирована экономика в будущем

Стратегия долгосрочного экономического развития Украины «Экономика будущего» основана на новой экономической логике, которая определяет частные инвестиции, конкуренцию, производительность и развитие промышленности и предпринимательства главными двигателяии экономического роста.

Ретроспектива авторынка Украины

Finance.ua решил проанализировать, как изменялись первичный и вторичный рынки легковых автомобилей в Украине, начиная со времен обретения независимости до наших дней. Эту ретроспективную историю мы разделили на четыре периода, каждый из которых представляет собой десятилетие.

В Германии появится аналог «Дії»

Правительство Германии одобрило законопроект о цифровой идентификации, создающий правовую основу для внедрения EUDI-Wallet — европейского цифрового кошелька для подтверждения личности.

правила транзита: что нужно знать украинскому бизнесу

В то же время в США одобрили продажу Украине и оборудования для ЗРК Hawk более чем на 108 млн долл.

