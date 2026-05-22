День финансов: обоснованный тариф на метро, ​​кого ищут работодатели, средняя зарплата для исчисления пенсий

В пятницу, 22 мая, стало известно, каких работников больше всего ищут работодатели в 2026 году и какой тариф на метро экономически обоснованный.
Законопроект о налогообложении банков
Налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.
НБУ изменил правила безналичных оплат
НБУ обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.
Законопроект о налоге на посылки
Законопроект о налогообложении посылок является необходимым условием для получения финансирования МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он подчеркнул, что законопроект придется принять в любом случае.
Экономически обоснованный тариф на метро
По данным КГГА, анализ фактических затрат предприятий засвидетельствовал существенный рост отдельных показателей, учтенных в предложенном тарифе. В частности, в столичном метро расходы на оплату труда выросли на 61,7%, а расходы на электроэнергию на 66,9%.
Украинский бизнес бьет рекорды по кредитам
С декабря 2020 года предприниматели получили десятки тысяч кредитов на сотни миллиардов грн, а во время полномасштабной войны этот инструмент продолжил активно работать, обеспечивая доступ к финансированию в условиях повышенных рисков.
Кого больше всего ищут работодатели
Наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн).
Новые показатели средней зарплаты
В Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
На что будет ориентирована экономика в будущем
Стратегия долгосрочного экономического развития Украины «Экономика будущего» основана на новой экономической логике, которая определяет частные инвестиции, конкуренцию, производительность и развитие промышленности и предпринимательства главными двигателяии экономического роста.
Ретроспектива авторынка Украины
Finance.ua решил проанализировать, как изменялись первичный и вторичный рынки легковых автомобилей в Украине, начиная со времен обретения независимости до наших дней. Эту ретроспективную историю мы разделили на четыре периода, каждый из которых представляет собой десятилетие.

В Германии появится аналог «Дії»
Правительство Германии одобрило законопроект о цифровой идентификации, создающий правовую основу для внедрения EUDI-Wallet — европейского цифрового кошелька для подтверждения личности.
Румыния меняет правила транзита: что нужно знать украинскому бизнесу — пишем здесь.
В то же время в США одобрили продажу Украине и оборудования для ЗРК Hawk более чем на 108 млн долл.
