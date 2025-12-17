День финансов: объемы военной помощи, заработки на фрилансе, 4 сертификата на горючее Сегодня 17:34

В среду, 17 декабря, мы разбирались в новой статье, как правильно закрыть счет валютной карты, чтобы потом не возникли вопросы ни у вас, ни у банка, в котором вы обслуживались. Подробности по ссылке внизу.

Объемы военной помощи в 2025 году

По итогам 2025 года Украине удастся привлечь на военную помощь на 45 миллиардов долларов, если партнеры выполнят все обязательства. Это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

Возможный налог на восстановление

Министерство развития общин и территорий Украины не планирует разрабатывать или вводить налог на восстановление . Информация о возможном введении такого налога, которая появилась в отдельных медиа, является неверной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны.

Штрафы за нарушение трудового законодательства

С 1 января 2026 года работодателям следует учитывать изменение размеров финансовых санкций за нарушение норм трудового законодательства. Это связано с ростом минимальной заработной платы до 8 647 грн.

Заработки на фрилансе: плюс $1000

Как показывает исследование Freelancehunt: в части фриланс-специализаций уже сформировался заметный сегмент специалистов с доходом $1000−2000 и $3000+. Подробности читайте здесь.

Кстати, ГНС напомнила о сроках, когда можно вернуть часть налогов за 2024 год.

Также стало известно, где самая большая и наименьшая почасовая оплата труда в странах Европы.

Деньги, размещенные физлицами в банках

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в ноябре увеличился на 1,1% до рекордных 1 355,507 млрд гривен.

Длительность отключений света сократится

Правительство Длительность отключения света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.Правительство изменило перечень компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита.

Что будет с долларом и евро перед Новым годом

Финансовое поведение украинцев в праздничный период традиционно меняется. Украинцы чаще покупают дорогие вещи, готовят подарки и совершают запланированные покупки, иногда обменивая валюту для удобства расчетов. Из-за этого количество доллара и евро на рынке меняется, что непосредственно влияет на курсовую ситуацию.

Новогодний стол-2026

По подсчетам, праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году.

