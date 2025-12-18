0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ноябре НАПК проверило 78 деклараций, все с нарушениями

Казна и Политика
1
В ноябре НАПК проверило 78 деклараций, все с нарушениями
В ноябре НАПК проверило 78 деклараций, все с нарушениями
В ноябре Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило 78 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу и в каждой из них выявило нарушения.
Об этом информирует Национальное агентство по предотвращению коррупции.
«НАПК в ноябре 2025 года завершило 78 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения обнаружены в каждой из проверенных в ноябре деклараций», — говорится в сообщении.
Читайте также
Признаки недостоверных сведений установлены в 37 декларациях на общую сумму более 172 млн грн, а признаки необоснованности активов более чем на 12 млн грн — в пяти декларациях, сообщает НАПК.
В ноябре НАПК направило в компетентные органы 26 обоснованных выводов, один материал относительно признания активов необоснованными направлен в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Итого за одиннадцать месяцев 2025 года НАПК завершило 924 полные проверки деклараций. Нарушения выявлены в 917 проверенных декларациях, а у 57% из них установлены признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов, нарушений ограничений, определенных законом «О предотвращении коррупции».
Читайте также
В 13 декларациях установлены признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн, в 29 — необоснованности активов более чем на 123 млн грн, в 475 — признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 3,669 млрд грн, признаки конфликта интересов — в тринадцати случаях.
«С начала года по результату рассмотрения 232 обоснованных вывода НАПК, органы досудебного расследования начали уголовные производства. Материалы еще 59 проверок приобщены к начатым ранее уголовным производствам», — говорится в сообщении.
В суд в этом году органы досудебного расследования по материалам НАПК направили 43 обвинительных акта, отмечает НАПК.
Читайте также
В настоящее время на рассмотрении суда находится 35 уголовных производств этой категории по материалам полных проверок, завершенных в 2024—2025 годах, вынесено двенадцать обвинительных приговоров, десять из которых вступили в законную силу.
«Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность их проведения», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems