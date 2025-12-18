В ноябре НАПК проверило 78 деклараций, все с нарушениями Сегодня 06:40 — Казна и Политика

В ноябре НАПК проверило 78 деклараций, все с нарушениями

В ноябре Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило 78 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу и в каждой из них выявило нарушения.

Об этом информирует Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«НАПК в ноябре 2025 года завершило 78 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения обнаружены в каждой из проверенных в ноябре деклараций», — говорится в сообщении.

Признаки недостоверных сведений установлены в 37 декларациях на общую сумму более 172 млн грн, а признаки необоснованности активов более чем на 12 млн грн — в пяти декларациях, сообщает НАПК.

В ноябре НАПК направило в компетентные органы 26 обоснованных выводов, один материал относительно признания активов необоснованными направлен в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Итого за одиннадцать месяцев 2025 года НАПК завершило 924 полные проверки деклараций. Нарушения выявлены в 917 проверенных декларациях, а у 57% из них установлены признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов, нарушений ограничений, определенных законом «О предотвращении коррупции».

В 13 декларациях установлены признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн, в 29 — необоснованности активов более чем на 123 млн грн, в 475 — признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 3,669 млрд грн, признаки конфликта интересов — в тринадцати случаях.

«С начала года по результату рассмотрения 232 обоснованных вывода НАПК, органы досудебного расследования начали уголовные производства. Материалы еще 59 проверок приобщены к начатым ранее уголовным производствам», — говорится в сообщении.

В суд в этом году органы досудебного расследования по материалам НАПК направили 43 обвинительных акта, отмечает НАПК.

В настоящее время на рассмотрении суда находится 35 уголовных производств этой категории по материалам полных проверок, завершенных в 2024—2025 годах, вынесено двенадцать обвинительных приговоров, десять из которых вступили в законную силу.

«Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность их проведения», — говорится в сообщении.

Економічна Правда

