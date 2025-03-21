День финансов: новый регулятор игорного бизнеса, реестр военных, планы НБУ по продаже государственных банков — Finance.ua

День финансов: новый регулятор игорного бизнеса, реестр военных, планы НБУ по продаже государственных банков Сегодня 17:45

В пятницу, 21 марта, в центре внимания были бизнес, банки и гривна.

Продажа государственных банков Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила , что первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. В то же время, приватизация состоится не в этом году. По ее мнению, в общем, шансы на продажу банков есть, «и немалые».

Она добавила, что на сегодняшний день есть один крупный банк, у которого будет недостаточный уровень капитала. Это Укрэксимбанк.

Стресс-тесты банков. Национальный банк до конца весны Национальный банк до конца весны разработает и опубликует базовый и неблагоприятный сценарий, по которому будут проводиться стресс-тесты, заложенная в них динамика макропоказателей будет умеренной.

Также Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года.

Рынок недвижимости в Украине. Данные аналитики UTG Данные аналитики UTG свидетельствуют , что украинцы стали чаще покупать частные дома. По выводам экспертов, высокий спрос на частные дома, начатый во время пандемии коронавируса для социального дистанцирования, дополнительно повысился после регулярных повреждений врагом элементов критической инфраструктуры.

Также в период полномасштабной войны актуальна потребность в транспортном средстве, ведь она может закрыть немало потребностей. Именно машина является тем мобильным средством, которое поможет быстро переехать в безопасное место или отвезти какую-то помощь. Впрочем, что делать, если авто очень нужно, а денег для его приобретения у вас нет? Здесь можно рассмотреть варианты автокредита или лизинга:

Процедура превентивной реструктуризации. В Украине впервые В Украине впервые зафиксирован случай превентивной реструктуризации компании. Так поступают, когда собственник видит, что бизнес сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и меняет условия выполнения кредитных обязанностей без прекращения работы. Эта новая процедура позволяет сохранить бизнес и не стать банкротами.

Новый регулятор игорного бизнеса. Кабинет министров Кабинет министров создал новое государственное агентство «ПлейСити», которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Это будет центральный орган исполнительной власти, деятельность которого будет координироваться правительством через Министерство цифровой трансформации.

Инвестиции в оборонный сектор Германии. В Германии окончательно В Германии окончательно одобрили знаковый законопроект о расходах. Этот шаг открывает путь к предоставлению Украине помощи в размере €3 млрд.

Ежемесячный миллиард от ЕС. Евросоюз Евросоюз планирует до ноября ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд евро в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.

Соглашение США с Украиной о недрах. Администрация президента США Дональда Трампа Администрация президента США Дональда Трампа хочет изменить условия соглашения о недрах с Украиной, в частности, чтобы получить доступ к атомным электростанциям. Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев согласился на четкие правила владения и управления совместным инвестиционным фондом, а также на более широкий объем соглашения, который может включать американскую собственность над другими экономическими объектами, в том числе украинскими атомными электростанциями.

Курс валют в феврале. Эксперты независимого аналитического центра UIF Эксперты независимого аналитического центра UIF отмечают , что, несмотря на прогнозы, курс нацвалюты в феврале остался крепче — 41,5 грн/долл. Это может быть следствием политики НБУ по сдерживанию инфляции и влияния изменений на рынке евро. Фундаментальные факторы ухудшения платежного баланса в 2024 году будут толкать к девальвации национальной валюты с курсом 46 гривен за доллар до конца 2025 года.

Напомним, что Нацбанк работает над цифровой гривной. Она станет еще одной разновидностью безналичных денег. Какими будут функции е-гривны и когда ее введут в обращение — смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале:

Реестр военных. Минобороны Минобороны рассчитывает , что до конца года в Украине могут создать реестр военнослужащих, однако для этого Верховная Рада должна одобрить законопроект. Реестр будет содержать централизованную базу данных о военнослужащих, в том числе их персональные данные и статус.

Экспорт по новым правилам. Кабмин Кабмин внес изменения в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров. Так, в перечень условий поставок, по которым определяются цены, добавлены мед, соевые бобы, семена рапса, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и ячмень.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.