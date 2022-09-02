День финансов: новые санкции против рф и беларуси, детские карты, макропрогноз НБУ на следующий год — Finance.ua
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День финансов: новые санкции против рф и беларуси, детские карты, макропрогноз НБУ на следующий год

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Пятница, 2 сентября: о новых санкциях против рф и беларуси и макропрогноз НБУ на следующий год.
Новые санкции против рф и беларуси. Правительство на заседании 2 сентября одобрило новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента рф владимира путина.
  • G7 введет ограничение цен на сырую нефть из рф с 5 декабря.
  • Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф.
  • Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью покинула россию.
Макророгноз НБУ на следующий год. В правительстве ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%. Подобные показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики. Кстати, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают.
Мы продолжаем публиковать новости с пятой, юбилейной, церемонии награждения банков, финансовых и страховых компаний FinAwards. Сегодня о таком:
Также предлагаем новый обзор, где Finance.ua собрал лучшие предложения корт для детей, действующих в военное время.

Детские карты военного времени: лучшие предложения от банков

День финансов: новые санкции против рф и беларуси, детские карты, макропрогноз НБУ на следующий год
Доходы госбюджета Украины растут. В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен). Также поступило 109,7 млрд гривен международной помощи (грантов).
  • Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы для начисления пенсии.
  • Также в Украине начали финансирование пенсий за сентябрь.
В «Дії» появилась важная функция для владельцев авто. Уже в ближайшее время у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.
Правила ввоза личных вещей в Украину. Государственная таможенная служба напомнила о правилах перемещения личных вещей при въезде в Украину. Личные вещи, перемещаемые гражданами через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.
По материалам:
Finance.ua
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