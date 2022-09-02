День финансов: новые санкции против рф и беларуси, детские карты, макропрогноз НБУ на следующий год — Finance.ua

День финансов: новые санкции против рф и беларуси, детские карты, макропрогноз НБУ на следующий год Сегодня 17:50

Пятница, 2 сентября: о новых санкциях против рф и беларуси и макропрогноз НБУ на следующий год.

Новые санкции против рф и беларуси. Правительство на заседании 2 сентября Правительство на заседании 2 сентября одобрило новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента рф владимира путина.

G7 введет ограничение цен на сырую нефть из рф с 5 декабря.

Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф.



Норвежская Equinor первой из нефтегазовых компаний полностью покинула россию.

Макророгноз НБУ на следующий год. В правительстве ожидают, что в 2023 году курс В правительстве ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн , а индекс потребительских цен составит 30,6%. Подобные показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики. Кстати, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают.

Мы продолжаем публиковать новости с пятой, юбилейной, церемонии награждения банков, финансовых и страховых компаний FinAwards. Сегодня о таком:

Самый устойчивый банк по версии FinAwards-2022.

Также предлагаем новый обзор, где Finance.ua собрал лучшие предложения корт для детей, действующих в военное время.

Доходы госбюджета Украины растут. В августе 2022 года в общий фонд В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен). Также поступило 109,7 млрд гривен международной помощи (грантов).

Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы для начисления пенсии.

Также в Украине начали финансирование пенсий за сентябрь.

В «Дії» появилась важная функция для владельцев авто. Уже в ближайшее время у украинских водителей будет возможность Уже в ближайшее время у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.

Правила ввоза личных вещей в Украину. Государственная таможенная служба напомнила Государственная таможенная служба напомнила о правилах перемещения личных вещей при въезде в Украину. Личные вещи, перемещаемые гражданами через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.

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