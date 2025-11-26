День финансов: новые правила получения грантов на создание бизнеса и льготные программы покупки жилья Сегодня 17:45

Среда, 26 ноября. Доехать на поезде в Польшу будет проще, таможенники будут проверять пассажиров прямо во время движения на подъезде к границе. Ryanair добавляет 10 новых маршрутов в Братиславе, а lifecell меняет условия для иностранных абонентов.

Гранты на бизнес

Кабинет Министров принял унифицированный формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, которые представляют в рамках программ Власна справа, Гранты для ветеранов и членов их семей. Такой подход позволит государству понимать, какие проекты могут создать рабочие места, когда они могут окупиться и какие налоги могут поступить в общины.

Льготные программы покупки жилья

Вопрос приобретения первичного жилья в Украине остается актуальным для многих семей. Большинство стремится сделать это с максимальной выгодой. В Украине действуют несколько программ поддержки граждан в вопросе приобретения первичного жилья. Например, программа Домівка+ дает возможность получить квартиру в Киеве в беспроцентную рассрочку на 10 лет.

🔑 Помимо той программы более популярны єОселя, ипотечное кредитование для мариупольцев, кредит для молодежи, єВідновлення, постановление 719. Подробно о каждой из этих программ рассказываем в новой статье:

Компенсация за свет

В правительстве сообщили , что в рамках программы Зимняя поддержка компенсацию на оплату электроэнергии получили уже более 280 тысяч семей. Государство компенсирует 100 кВт·ч электроэнергии на человека ежемесячно, но не более 300 кВт·ч на семью. Дополнительная выплата поступает автоматически с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Украинский автопарк стареет

Данные Института исследований авторынка свидетельствуют , что в октябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 16,4 года. Это немного больше, чем в сентябре, когда показатель составил 16 лет. Для сравнения средний возраст авто в странах ЕС составляет около 12 лет.

Кстати, с начала года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части.

🚗 Среди основных причин:

отсутствие вывески и режима работы;

заключение договоров вне торгового помещения;

нарушение правил учета и документооборота.

Обновление в lifecell

lifecell вводит новые условия акции «Гигабайты без границ». Обновление касается всех тарифов с роуминговыми возможностями и базовых пакетов, где интернет в 7 странах предоставляется как дополнительный бонус. Услуга позволяет украинским абонентам пользоваться мобильным интернетом в десятках стран Европы и без дополнительной оплаты. Что изменилось для пользователей — рассказываем здесь

Ускоренный пограничный контроль

Правительство упростило пограничный и таможенный контроль в международных поездах. Новый режим заработает на маршрутах Киев — Перемышль и Киев — Хелм. Поезд больше не будет делать долгую остановку на границе, чтобы пассажиры прошли необходимые процедуры. Теперь таможенники и пограничники будут проводить контроль пассажиров при движении на подъезде к границе.

✈️ Добавим, что лоукостер Ryanair объявил о расширении своего присутствия в аэропорту словацкой столицы Братислава. В расписании на 2026 год она будет выполнять рекордное количество рейсов из главного аэропорта Словакии — 33 маршрута.

Новые правила для кредитных историй

Национальный банк планирует обновить порядок контроля деятельности бюро кредитных историй, он вынес на общественное обсуждение новый проект постановления. Регулятор планирует ввести отдельное положение о контроле бюро кредитных историй. В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.

План финансирования Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила , что Евросоюз может уже в декабре завершить работу над планом финансирования Украины в будущем. Валтонен сделала такой прогноз после видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС.

Области-лидеры по уплате земельного налога

Плательщики Днепропетровской области и Киева уплатили более трети всех поступлений земельного налога за 10 месяцев 2025 года. В местные бюджеты Днепропетровской области поступило 6,7 млрд грн, а в бюджет столицы 5,3 млрд грн. В общей сложности за 10 месяцев местные бюджеты получили 37,7 млрд грн платы за землю.

