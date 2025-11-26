К Шенгену присоединилась еще одна страна Сегодня 18:14

Шенгенская зона Европы готова получить нового члена в 2026 году. После более чем 20 лет пребывания в Европейском Союзе, небольшая островная страна Кипр получает поддержку, чтобы наконец перейти в зону без паспортов в новом году.

Как работает Шенгенское соглашение

Шенгенская зона Европы — это совокупность (сейчас) 29 стран, добровольно отменивших пограничный и таможенный контроль между собой. Она включает большинство Европейского Союза, а также государства, являющиеся членами ЕС, такие как Швейцария, Норвегия, Исландия и другие.

Кипр станет 30-й страной Шенгенской зоны

За последние 4 года в Шенгенскую зону были добавлены 3 страны: Хорватию, Болгарию и Румынию. Начиная с 2026 года зона свободной границы готовится принять своего знакового 30-го члена: Кипр.

