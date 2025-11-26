В Украине до 1 февраля сформируют полный список нелегальных АЗС Сегодня 18:00

В Украине до 1 февраля сформируют полный список нелегальных АЗС

Кабинет Министров до 1 февраля 2026 года должен сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, за последние годы отрасль демонстрирует рост по уплате налогов и эффективную детенизацию. Однако часть сетей продолжает занижать зарплату, неравномерно платить налоги, а на рынке массово функционируют нелегальные АЗС.

«Ситуация сейчас критическая: из проверенных моими помощниками нелегальных АЗС всего несколько закрыты, часть продолжает работать даже после проверок. В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов», — отметил Гетманцев.

Рекомендации Комитета

Комитет Верховной Рады рекомендовал ГНС, БЭБ и Нацполиции:

провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;

обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;

контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;

ежемесячно публиковать данные об уплате налогов на 1 литр горючего и уровне зарплат в каждой сети.

Срок выполнения

Кабинет Министров должен до 1 февраля 2026 года обеспечить полный перечень нелегальных АЗС и конкретные результаты по каждому объекту — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

