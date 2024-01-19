День финансов: новые правила наличных расчетов в ЕС, минимальная зарплата в Украине и мире, дело Мазепы — Finance.ua

День финансов: новые правила наличных расчетов в ЕС, минимальная зарплата в Украине и мире, дело Мазепы Сегодня 17:50

Пятница, 19 января. Кто сможет уехать за границу в 2024 году, и за какой долг могут отключить свет.

Цифровизация армии. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила , что новый законопроект № 10 062 о цифровизации армии должен усовершенствовать электронный военный учет. Это позволит наполнять «Оберег» по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

Кстати, заместитель министра обороны Наталия Калмыкова сообщила, что законопроект о мобилизации должен создать условия, при которых лица, с февраля 2022 года защищающие Украину, смогут быть заменены.

Пока в парламенте ведутся дискуссии относительно изменений в мобилизационном законодательстве, которое, среди прочего, затронет и те категории украинцев, которые стремятся уехать из Украины, вопрос пересечения границы остается среди самых актуальных. Какие изменения внесет в ныне действующий порядок пересечения границы Верховная Рада — пока думать рано, поэтому попытаемся разобраться в том, что есть с этим вопросом сейчас:

Минимальная зарплата в Украине и в мире. Аналитики Picodi Украина Аналитики Picodi Украина проверили , как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах. Согласно данным исследования, самый высокий рост минимальной оплаты труда аналитики зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%). Украина в этом рейтинге заняла 40-е место.

Как показывают результаты исследования Gradus Research, процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, работающих полный или частичный рабочий день, сейчас составляет 62% по сравнению с 24% в марте 2022 года.

Наиболее востребованы профессии до 2027 года. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили , что в мире до 2027 года возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования.

Долги за свет. По По словам советника премьер-министра и члена наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрия Бойко, долги бытовых потребителей за электроэнергию с начала большой войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 миллиарда гривен в 2023 году.

Как добавил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, лишать электричества будут тех потребителей, у которых сумма долга превышает 3000 грн, а сам долг старше двух месяцев.

Курс доллара в течение года. Финансовые аналитики в январе 2024 Финансовые аналитики в январе 2024 прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре они ожидали курс 40,08 грн/доллар. Банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар, а население ждет курс 39,75 грн/доллар.

Дело Мазепы. Вчера вечером ГБР и Нацполиция задержали на границе организатора схемы отчуждения земель Киевской ГЭС. СМИ Вчера вечером ГБР и Нацполиция задержали на границе организатора схемы отчуждения земель Киевской ГЭС. СМИ сообщали , что речь идет об основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Впоследствии в Concorde Capital подтвердили, что Игоря Мазепу задержали, и добавили, что в компании прошли обыски. «Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес», — говорят в Concorde Capital.

Мазепе установили залог в размере 700 млн грн, а его брату Юрию — 500 млн грн.

ЕС частично запретит наличные расчеты. Представители Европарламента и стран ЕС Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет наличных расчетов на сумму более 10 тыс. евро. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.

Авиасообщения из Киева и Львова. Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил , что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова. По его словам, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, — это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

Великобритания создала лазерное ПВО. На территории военного полигона Hebrides Range На территории военного полигона Hebrides Range прошли испытания нового лазерного комплекса DragonFire. Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции.

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