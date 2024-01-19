День финансов: новые правила наличных расчетов в ЕС, минимальная зарплата в Украине и мире, дело Мазепы — Finance.ua

День финансов: новые правила наличных расчетов в ЕС, минимальная зарплата в Украине и мире, дело Мазепы
Пятница, 19 января. Кто сможет уехать за границу в 2024 году, и за какой долг могут отключить свет.
Цифровизация армии. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что новый законопроект № 10 062 о цифровизации армии должен усовершенствовать электронный военный учет. Это позволит наполнять «Оберег» по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.
- Кстати, заместитель министра обороны Наталия Калмыкова сообщила, что законопроект о мобилизации должен создать условия, при которых лица, с февраля 2022 года защищающие Украину, смогут быть заменены.
Пока в парламенте ведутся дискуссии относительно изменений в мобилизационном законодательстве, которое, среди прочего, затронет и те категории украинцев, которые стремятся уехать из Украины, вопрос пересечения границы остается среди самых актуальных. Какие изменения внесет в ныне действующий порядок пересечения границы Верховная Рада — пока думать рано, поэтому попытаемся разобраться в том, что есть с этим вопросом сейчас:
Кто и как может уехать за границу в 2024 году 🔍
Минимальная зарплата в Украине и в мире. Аналитики Picodi Украина проверили, как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах. Согласно данным исследования, самый высокий рост минимальной оплаты труда аналитики зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%). Украина в этом рейтинге заняла 40-е место.
- Как показывают результаты исследования Gradus Research, процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, работающих полный или частичный рабочий день, сейчас составляет 62% по сравнению с 24% в марте 2022 года.
Наиболее востребованы профессии до 2027 года. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили, что в мире до 2027 года возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования.
Долги за свет. По словам советника премьер-министра и члена наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрия Бойко, долги бытовых потребителей за электроэнергию с начала большой войны выросли на 15 миллиардов гривен, в том числе на 7,7 миллиарда гривен в 2023 году.
- Как добавил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, лишать электричества будут тех потребителей, у которых сумма долга превышает 3000 грн, а сам долг старше двух месяцев.
Курс доллара в течение года. Финансовые аналитики в январе 2024 прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре они ожидали курс 40,08 грн/доллар. Банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар, а население ждет курс 39,75 грн/доллар.
Дело Мазепы. Вчера вечером ГБР и Нацполиция задержали на границе организатора схемы отчуждения земель Киевской ГЭС. СМИ сообщали, что речь идет об основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.
- Впоследствии в Concorde Capital подтвердили, что Игоря Мазепу задержали, и добавили, что в компании прошли обыски. «Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес», — говорят в Concorde Capital.
- Мазепе установили залог в размере 700 млн грн, а его брату Юрию — 500 млн грн.
ЕС частично запретит наличные расчеты. Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет наличных расчетов на сумму более 10 тыс. евро. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.
Авиасообщения из Киева и Львова. Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова. По его словам, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, — это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.
Великобритания создала лазерное ПВО. На территории военного полигона Hebrides Range прошли испытания нового лазерного комплекса DragonFire. Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции.
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