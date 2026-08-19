День финансов: новые пенсии для украинцев, 54 млрд грн чистой прибыли банков, решения ВР Сегодня 17:38

В среду, 19 августа, НАБУ и САП разоблачили организацию, которая легализовала 150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас», ВР приняла законы об изменении выплат по инвалидности и относительно укрытий.

150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас»

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников Офиса Президента и других лиц. Все детали здесь.

Также начаты первые международные расследования по запросам иностранных регуляторов.

Решения ВР

19 августа ВР в первом чтении приняла законопроект , предусматривающий важные изменения относительно доступа к укрытиям и ужесточения требований к их содержанию.

Также принят законопроект , который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых, имеющих инвалидность с детства.

Также Рада поддержала новый Таможенный кодекс.

Всеобщие налоговые каникулы для бизнеса

Нельзя ввести всеобщие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны. При этом для пострадавших от российских обстрелов компаний уже предусмотрены отдельные механизмы поддержки.

В то же время ГНС должна знать об изменении данных.

54 млрд грн чистой прибыли

Украинская банковская система за первое полугодие 2026 года получила 108,57 млрд грн налогооблагаемой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9% - тогда банки заработали 100,06 млрд грн.

При этом НБУ применил меры воздействия к пяти финкомпаниям.

Новые пенсии для украинцев

В 2027 году правительство намерено перейти на новую модель пенсионной системы. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Базовая выплата должна обеспечивать защиту человека по достижении определенного возраста.

Кадровый голод отступает

Украинский бизнес в июле несколько реже жаловался на нехватку работников, однако проблема никуда не исчезла. В то же время, компании продолжают повышать зарплаты, а расходы на сырье и материалы снова резко возросли.

Недвижимость остается одним из немногих активов, вокруг которого споры не утихают десятилетиями. Одни собственники уверены, что жилье лучше продать, а прибыль инвестировать во что-то новое. Другие считают, что недвижимость должна «работать» годами и приносить стабильный доход.

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