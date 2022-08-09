День финансов: новая функция monobank, $4,5 млрд помощи от США, новые правила пребывания украинцев в Германии — Finance.ua

День финансов: новая функция monobank, $4,5 млрд помощи от США, новые правила пребывания украинцев в Германии Сегодня 17:50

Во вторник, 9 августа, речь пойдет о том, как сохранить сбережения и контролировать персональный бюджет.

Новая функция в приложении monobank. В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность . Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в пределах четырех категорий: расходы, накопления, переводы на свои карты, поступления. Пользователь может самостоятельно изменить категории расходов или добавить к ним теги для группирования расходов.

Кстати, в Нацбанке посоветовали, как сохранить сбережения. Регулятор призывает не скупать доллары, а использовать другие способы сохранения сбережений. Например, деньги можно класть на гривневый депозит или купить валюты в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц и разместить ее как минимум на трехмесячный депозит. Еще один способ инвестиций — покупка военных облигаций.

Также добавим, что банки теперь могут покупать наличную иностранную валюту по установленному ими курсу, тогда как ранее он должен был быть не ниже официального курса Нацбанка Украины, действующего в день проведения операции. Кроме того, НБУ отменил и нижний лимит в виде официального курса по операциям, проведенным с использованием электронных платежных средств, при списании банками-эмитентами со счета клиента средств в валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента производится в гривне.

Купить горючее через платформу «єДопомога». На платформе «єДопомога» появилась возможность оставить заявку на На платформе «єДопомога» появилась возможность оставить заявку на получение помощи в приобретении горючего . Любой желающий помочь сможет оплатить на платформе 200, 500 или 1000 грн. А человек, нуждающийся в помощи, сможет использовать соответствующий сертификат на любой АЗС WOG, выбрав необходимый вид топлива.

Следует отметить, что в столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Такая мера связана с продолжающимся судебным процессом в отношении стоимости парковки.

$4,5 млрд помощи от США. Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 млрд долларов через механизм Всемирного банка. Средства США должны помочь украинскому правительству предоставлять базовые услуги, в том числе социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

На прошлой неделе Украина подала официальное предложение МВФ о создании новой специальной программы финансирования. В правительстве рассчитывают получить помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает следующий пакет санкций ЕС против россии уже осенью, после возобновления активного политического сезона в ЕС. У Украины есть четкое понимание, что она предлагает партнерам и что хочет там видеть.



По 6660 грн 10 тысячам украинцев. 10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий 10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты . Размер пособия будет составлять 2220 грн на человека/месяц единовременной выплатой на три месяца. На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Новые правила для беженцев в Германии. В Германии с 1 сентября начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране. Если до конца лета у беженцев будет исчерпан безвиз, они должны либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты для легального пребывания в стране.

Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.



В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить в несколько кликов в «Дії».

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