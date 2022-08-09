День финансов: новая функция monobank, $4,5 млрд помощи от США, новые правила пребывания украинцев в Германии — Finance.ua
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День финансов: новая функция monobank, $4,5 млрд помощи от США, новые правила пребывания украинцев в Германии

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Во вторник, 9 августа, речь пойдет о том, как сохранить сбережения и контролировать персональный бюджет.
Новая функция в приложении monobank. В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность. Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в пределах четырех категорий: расходы, накопления, переводы на свои карты, поступления. Пользователь может самостоятельно изменить категории расходов или добавить к ним теги для группирования расходов.
  • Кстати, в Нацбанке посоветовали, как сохранить сбережения. Регулятор призывает не скупать доллары, а использовать другие способы сохранения сбережений. Например, деньги можно класть на гривневый депозит или купить валюты в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц и разместить ее как минимум на трехмесячный депозит. Еще один способ инвестиций — покупка военных облигаций.
  • Также добавим, что банки теперь могут покупать наличную иностранную валюту по установленному ими курсу, тогда как ранее он должен был быть не ниже официального курса Нацбанка Украины, действующего в день проведения операции. Кроме того, НБУ отменил и нижний лимит в виде официального курса по операциям, проведенным с использованием электронных платежных средств, при списании банками-эмитентами со счета клиента средств в валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента производится в гривне.
Купить горючее через платформу «єДопомога». На платформе «єДопомога» появилась возможность оставить заявку на получение помощи в приобретении горючего. Любой желающий помочь сможет оплатить на платформе 200, 500 или 1000 грн. А человек, нуждающийся в помощи, сможет использовать соответствующий сертификат на любой АЗС WOG, выбрав необходимый вид топлива.
  • Следует отметить, что в столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Такая мера связана с продолжающимся судебным процессом в отношении стоимости парковки.
$4,5 млрд помощи от США. Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 млрд долларов через механизм Всемирного банка. Средства США должны помочь украинскому правительству предоставлять базовые услуги, в том числе социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.
  • На прошлой неделе Украина подала официальное предложение МВФ о создании новой специальной программы финансирования. В правительстве рассчитывают получить помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает следующий пакет санкций ЕС против россии уже осенью, после возобновления активного политического сезона в ЕС. У Украины есть четкое понимание, что она предлагает партнерам и что хочет там видеть.
По 6660 грн 10 тысячам украинцев. 10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты. Размер пособия будет составлять 2220 грн на человека/месяц единовременной выплатой на три месяца. На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Новые правила для беженцев в Германии. В Германии с 1 сентября начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране. Если до конца лета у беженцев будет исчерпан безвиз, они должны либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты для легального пребывания в стране.
  • Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.
  • В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить в несколько кликов в «Дії».
По материалам:
Finance.ua
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