Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл — Finance.ua

Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл Вчора 11:41 — Особисті фінанси

Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл

У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».

Віце-прем’єр Михайло Федоров у своєму Telegram розказав про нові можливі у застосунку «Дія», наголосивши, що оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон — з паперового та забюрократизованого минулого.

«Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне — час та гроші на нотаріуса. А ще — носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку», — пояснив Федоров.

За його словами, більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу. У Франції — її можна просто завантажити з сайту. Італія, Німеччини та Литва — відмовились від неї взагалі.

Федоров обіцяє, що оформлення буде доступним у смартфоні і абсолютно безкоштовним. Ініціативу Мінцифри та Мін’юсту парламент підтримав в першому читанні.

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УНІАН За матеріалами:

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