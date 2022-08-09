Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл — Finance.ua
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Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл

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Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл
Виїзд дитини за кордон: незабаром у "Дії" можна буде оформити дозвіл
У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».
Віце-прем’єр Михайло Федоров у своєму Telegram розказав про нові можливі у застосунку «Дія», наголосивши, що оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон — з паперового та забюрократизованого минулого.
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«Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне — час та гроші на нотаріуса. А ще — носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку», — пояснив Федоров.
За його словами, більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу. У Франції — її можна просто завантажити з сайту. Італія, Німеччини та Литва — відмовились від неї взагалі.
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Федоров обіцяє, що оформлення буде доступним у смартфоні і абсолютно безкоштовним. Ініціативу Мінцифри та Мін’юсту парламент підтримав в першому читанні.
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За матеріалами:
УНІАН
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