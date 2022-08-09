Німеччина змінить правила перебування українців у країні — Finance.ua

Німеччина змінить правила перебування українців у країні Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Німеччина змінить правила перебування українців у країні

У Німеччині з 1 вересня почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні.

Про це повідомляється в документі від міністерства внутрішніх справ ФРН.

Якщо до кінця літа у біженців буде вичерпаний безвіз, вони повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту для легального перебування в Німеччині.

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Якщо перебування особи без візи в Німеччині закінчується до 31 серпня або в цей день, необхідно заздалегідь оформити документ до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться в проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.

«Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію (Німеччини. — Ред.) має бути спрощеним і має бути без бюрократії. Разом з тим потрібно бути зареєстрованим одразу після в’їзду в Німеччину наприклад, при подачі заявки на посвідку на проживання в імміграційних органах. Таким чином, перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих протягом 90 днів без посвідки на проживання», — йдеться в документі.

Довідка Finance.ua:

дитяча дотація в Німеччині є державною грошовою допомогою для родин та батьків. Цей вид допомоги виплачується дітям від народження до досягнення 18 років. В особливих випадках, дитяча дотація може виплачуватися до досягнення 25 років;

станом на початок липня, кількість українських біженців у Німеччині перевищила 218 тисяч осіб. Частина із них намагається інтегруватися в тамтешнє суспільство, зокрема замислюється над купівлею житла. Тим паче, що в питанні купівлі житлової чи комерційної нерухомості, іноземці мають рівні права з громадянами Німеччини. До того ж придбати її можна як на приватну, так і на юридичну особу.

УНІАН За матеріалами:

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