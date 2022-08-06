Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити — Finance.ua

Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити Вчора 10:25 — Особисті фінанси

Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити

Дитяча дотація в Німеччині є державною грошовою допомогою для родин та батьків.

Цей вид допомоги виплачується дітям від народження до досягнення 18-ти років. В особливих випадках, дитяча дотація може виплачуватися до досягнення 25-ти років. Інформацію щодо дотацій для дітей, які досягли 25-ти років можна знайти на цій сторінці: Kindergeld ab 18 (допомога на дітей до 18 років).

Спрощені умови надання права на отримання дитячої дотації. З 1-го червня 2022 року дитячу дотацію можуть отримувати також непрацевлаштовані заявники та заявниці. Надання відповідних довідок вже не потрібне.

За яких умов можна отримати дитячу дотацію

Якщо батьки дітей, для яких подається заява про дитячу дотацію мають правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з § 24 чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині. Право на перебування має включати право на працевлаштування принаймі на пів року.

Якщо один із батьків вже перебуває в Німеччині.



Дитина перебуває в Німеччині або в іншій країні Європейського Союзу (EU), країні Європейської економічної зони (EWR) або в Швейцарії.



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Діти, які не мають уяви про місце перебування батьків, або круглі сироти також мають можливість отримувати дитячу дотацію. У цьому випадку, цим дітям необхідно самостійно подати заяву на дотацію. Обов´язковими умовами для цього є: правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з § 24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині.

Працевлаштування або певна тривалість перебування не обов´язкові.

Сума виплати

Сума виплати залежить від того, скільки родина має дітей. За кожну дитину отримаєте окрему дотацію.

за першу дитину — 219 євро;

за другу — 219 євро;

за третю дитину — 225 євро;

за четверту та подальших дітей — по 250 євро.

Дитяча дотація нараховується на банківський рахунок, який вказаний в заяві.

Важлива інформація щодо заяви

Для того, щоб німецьке управління мало можливість перевірити заяву, необхідно докласти наступний перелік документів:

правовий дозвіл на перебування в Німеччині сгідно з § 24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині (наприклад, дозвіл на перебування або початковий дозвіл на перебування, з яким одному із батьків дозволяється працювати) від одного з батьків та від дитини, якої стосується заява;

доказ щодо місцезнаходження дитини, наприклад довідку з реєстрації у міграційній службі або довідку з місця, де дитину доглядають (дитячий садочок, позашкільний заклад, тощо);



якщо ви хочете подати заявку на дитячу дотацію за вже минулий час, до червня 2022 року, потрібен доказ того, що у одного з батьків була робота в цей час, тобто до червня. Наприклад, трудовий договір або розрахункова відомість.



Як подати заяву щодо дитячої дотації?

Треба заповнити для ці анкети:

Ці документи можна віддати на обробку у відповідному відомстві. Пошук уповноваженного відомства тут Dienststellensuche

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