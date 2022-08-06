Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити — Finance.ua

Виплати на дітей в Німеччині: хто з українців може отримати та як це зробити
Дитяча дотація в Німеччині є державною грошовою допомогою для родин та батьків.
Цей вид допомоги виплачується дітям від народження до досягнення 18-ти років. В особливих випадках, дитяча дотація може виплачуватися до досягнення 25-ти років. Інформацію щодо дотацій для дітей, які досягли 25-ти років можна знайти на цій сторінці: Kindergeld ab 18 (допомога на дітей до 18 років).
Спрощені умови надання права на отримання дитячої дотації. З 1-го червня 2022 року дитячу дотацію можуть отримувати також непрацевлаштовані заявники та заявниці. Надання відповідних довідок вже не потрібне.
За яких умов можна отримати дитячу дотацію
- Якщо батьки дітей, для яких подається заява про дитячу дотацію мають правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з § 24 чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині. Право на перебування має включати право на працевлаштування принаймі на пів року.
- Якщо один із батьків вже перебуває в Німеччині.
- Дитина перебуває в Німеччині або в іншій країні Європейського Союзу (EU), країні Європейської економічної зони (EWR) або в Швейцарії.
Діти, які не мають уяви про місце перебування батьків, або круглі сироти також мають можливість отримувати дитячу дотацію. У цьому випадку, цим дітям необхідно самостійно подати заяву на дотацію. Обов´язковими умовами для цього є: правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з § 24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині.
Працевлаштування або певна тривалість перебування не обов´язкові.
Сума виплати
Сума виплати залежить від того, скільки родина має дітей. За кожну дитину отримаєте окрему дотацію.
- за першу дитину — 219 євро;
- за другу — 219 євро;
- за третю дитину — 225 євро;
- за четверту та подальших дітей — по 250 євро.
Дитяча дотація нараховується на банківський рахунок, який вказаний в заяві.
Важлива інформація щодо заяви
Для того, щоб німецьке управління мало можливість перевірити заяву, необхідно докласти наступний перелік документів:
- правовий дозвіл на перебування в Німеччині сгідно з § 24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині (наприклад, дозвіл на перебування або початковий дозвіл на перебування, з яким одному із батьків дозволяється працювати) від одного з батьків та від дитини, якої стосується заява;
- доказ щодо місцезнаходження дитини, наприклад довідку з реєстрації у міграційній службі або довідку з місця, де дитину доглядають (дитячий садочок, позашкільний заклад, тощо);
- якщо ви хочете подати заявку на дитячу дотацію за вже минулий час, до червня 2022 року, потрібен доказ того, що у одного з батьків була робота в цей час, тобто до червня. Наприклад, трудовий договір або розрахункова відомість.
Як подати заяву щодо дитячої дотації?
Треба заповнити для ці анкети:
1) Antrag auf Kindergeld / Заява про отримання допомоги на дитину
Ці документи можна віддати на обробку у відповідному відомстві. Пошук уповноваженного відомства тут Dienststellensuche.
Додаткову інформацію можна знайти у листівці про дитячу дотацію.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
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