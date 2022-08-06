Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст — Finance.ua
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Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст

Нерухомість
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Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст
Скільки коштує нерухомість у Німеччині: список найдешевших та найдорожчих міст
Станом на початок липня, кількість українських біженців у Німеччині перевищила 218 тисяч осіб. Частина із них намагається інтегруватися в тамтешнє суспільство, зокрема замислюється над купівлею житла. Тим паче, що в питанні купівлі житлової чи комерційної нерухомості, іноземці мають рівні права з громадянами Німеччини. До того ж придбати її можна як на приватну, так і на юридичну особу.

Умови купівлі житла у Німеччині

Розрахунки між продавцем і покупцем у Німеччині проходять безготівковим способом у євро. Оплачувати можна як з німецького, так і з іншого іноземного рахунку. Також знадобиться поштова адреса в Німеччині, найчастіше для цього використовують рієлтора, який бере участь у процедурі купівлі.
Перш ніж віддавати гроші експерти рекомендують перевірити дані поземельної книги (Grundbuch), де зафіксовані усі власники та історія нерухомості. Також у Німеччині є житловий статут, протоколи зборів власників, економічний план та розрахунок комунальних послуг з якими теж рекомендують ознайомитися. Для цього покупець та нотаріус повинні володіти німецькою мовою.
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Якщо всі документи у нормі — продавець та покупець зустрічаються у нотаріуса, де підписують договір. Він набирає чинності після його законного посвідчення обома сторонами.
Водночас придбання нерухомості в Німеччині не передбачає отримання посвідки на проживання, для цього мають бути інші підстави, серед яких проживання в країні від 5 років, працевлаштування чи ведення бізнесу.

Скільки коштує нерухомість в Німеччині

Середня вартість нерухомості в Німеччині варіюється від 2 500 — 4 000 євро за квадратний метр. Найдорожче житло коштує у Мюнхені.
Середня ціна продажу будинків у найбільших містах Німеччини у першому кварталі 2022 року коливалася приблизно від 5 413 євро за квадратний метр у Берліні (до 8 тисяч євро у нових будинках), до 10 349 євро за «квадрат» у Мюнхені.
Стати власником окремого будинку в Гамбурзі коштує 5 688 євро за квадратний метр, у Франкфурті — 6 005 євро, Штутгарті — 6 949 євро за «квадрат».
Згідно з даними порталу ImmoScout24, найдешевше житло у Німеччині можна придбати в:
  • Дортмунді — 2 482 євро;
  • Ессені — 2 551 євро.
  • Лейпцигу — 2 699 євро.
Дещо дорожче коштує житло у:
  • Берліні — 4 199 євро;
  • Кельні — 4 362 євро;
  • Дюссельдорфі — 4 730 євро;
  • Гамбурзі — 5 237 євро;
  • Франкфурті — 5 382 євро;
  • Штутгарті — 5 477 євро;
Найдорожча нерухомість у Мюнхені — 9 057 євро за квадратний метр.

Вартість будинків

Ціни на приватні будинки неоднорідні. Так, 3-поверховий таунхаус на 7 кімнат площею 192 квадратних метри неподалік Берлінського зоопарку коштує 1,5 мільйона євро.
В інших регіонах Німеччини схожі за умовами будинки можна придбати в середньому за 149 тисяч євро. У місті Крім, приміром, за 169 тисяч євро можна придбати 7-кімнатний дім 1870 року.
Втім, стати власником будинку у Німеччині можна і за 50 тисяч євро. Стільки коштує 3-кімнатна дача поблизу містечка Гаузенна.
Жити за кордоном набагато легше, якщо ви добре знаєте іноземну мову. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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