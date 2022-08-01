Українцям важко знайти хорошу роботу у Німеччині — Finance.ua

Українцям важко знайти хорошу роботу у Німеччині Вчора 09:15 — Особисті фінанси

З кінця лютого до Німеччини прибули понад 900 тисяч біженців з України. Українці, яким надали притулок від війни, отримали повне соціальне забезпечення, включно з безкоштовним медичним страхуванням для непрацюючих, а також доступ до ринку праці. Вже 350 тисяч зареєстровані як люди, які шукають роботу.

Про це пише www.dw.com

Мюнхенський інститут економічних досліджень ifo провів у червні опитування серед майже тисячі біженців з України. Воно засвідчило, що 90 відсотків респондентів хотіли би працювати у Німеччині, але лише половина з них має із цим певні успіхи.

Чимало українців розмовляють кількова мовами, однак рідко саме німецькою. «Знання мови — найважливіший виклик», — каже дослідниця ifo Тетяна Панченко у розмові з DW. І додає: йдеться не лише про німецьку, але й про англійську. Багато українців зі сходу країни знають швидше російську, ніж англійську. Брак знань мови призводить до того, що кожен третій, як засвідчило опитування ifo, готовий погодитися на роботу, нижчу за їхній рівень кваліфікації.

Проблема з визнанням дипломів

Більше 85 відсотків опитаних інститутом ifo мали вищу або професійну освіту. Однак проблема у тім, що чимало професій у Німеччині є регламентованими, що означає, що працювати за цими професіями можуть лише ті, хто має спеціальне визнання кваліфікації.

Тобто іноземні дипломи не визнаються автоматично, а лише за складною процедурою. Це стосується багатьох професій, навіть таких як водій вантажівки, що багатьом може здаватися «простою» роботою.

Попри право на роботу в Німеччині українцям фактично виявляється закритий доступ до роботи за багатьма професіями через складну процедуру визнання кваліфікації.

Невизначеність як перешкода у працевлаштуванні

Ще одна велика проблема — невизначеність. Чимало роботодавців не хочуть брати на роботу людей, які не знають, чого вони хочуть на майбутнє. Чимало українців хотіли би повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна. Однак у багатьох сферах робота потребує тривалої адаптації і практичного навчання. Роботодавці не надто хочуть брати на роботу і вчити людей, які не знають, як довго вони готові працювати.

Читайте також Німеччина виділить 2,4 млрд євро на утримання біженців з України

При цьому українців ще можна назвати «привілейованими» біженцями, бо, на відміну, наприклад, від біженців від війни у Сирії, вони за значно пришвидшеною процедурою отримують повноцінний соціальний захист і дозвіл на працю.

Наплив біженців скоротився

Тим часом, за даними Європейської комісії, кількість українських біженців у Німеччині почала скорочуватися. Чисельність перетинів кордону України і ЄС зменшилася до довоєнного рівня. Близько половини українців, які приїхали до країн Євросоюзу після російського вторгнення 24 лютого, за даними Frontex, вже повернулися додому.

Для багатьох українських біженців, левова частка з яких — це жінки з дітьми, орієнтиром, щоби ухвалити рішення залишатися чи вертатися додому, є перше вересня, коли у дітей в Україні починається новий навчальний рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.