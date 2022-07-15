Німеччина виділить 2,4 млрд євро на утримання біженців з України — Finance.ua

Німеччина виділить 2,4 млрд євро на утримання біженців з України Вчора 10:39

Німеччина цього року виділить додатково 2,4 мільярди євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців. Про це повідомив міністр праці Хубертус Хайль, пише Reuters.

Про це пише uatv.

За його словами, близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

«На сьогоднішній день у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 перебувають у пошуках роботи», — йдеться у повідомленні.

Крім того, бюро праці Німеччини у червні повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро з пошуку роботи.

«Тепер йдеться про те, щоб надати їм роботу», — додав Хайль.

За даними Агентства ООН у справах біженців на 13 липня, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну кордон перетнули понад дев’ять мільйонів людей.

Довідка Finance.ua:

На початку травня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

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