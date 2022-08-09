Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає — Finance.ua

Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає

10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

«8 серпня 2022 року Міністерство соціальної політики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації „ACTED“ для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу „єДопомога“», — сказано в повідомленні міністерства.

Розмір допомоги

Підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 000 людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці.

Хто отримає виплати

На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Довідка Finance.ua:

ACTED є неурядовою організацією зі штаб-квартирою в Парижі, Франція. Незалежна, приватна та некомерційна організація ACTED дотримується суворої нейтральності та неупередженості у своїх рішеннях і діє відповідно до принципів недискримінації та прозорості. Заснована в 1994 році;

міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що відомство розглядає питання доцільності виплати однакових соціальних допомог людям, які залишилися в Україні, та тим, що виїхали за кордон;

з кінця травня 2022 року українці мали змогу залишати заявки на допомогу від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога. Розповідаємо, як перевірити статус своєї заявки на цій платформі.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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