В Україні переглянуть соцвиплати біженцям, які переїхали за кордон: що треба знати — Finance.ua

В Україні переглянуть соцвиплати біженцям, які переїхали за кордон: що треба знати Вчора 17:03 — Особисті фінанси

В Україні переглянуть соцвиплати біженцям, які переїхали за кордон: що треба знати

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що відомство розглядає питання доцільності виплати однакових соціальних допомог людям, які залишилися в Україні, та тим, що виїхали за кордон.

«Це теж питання, яке розглядається. Насправді це вимагає законодавчих змін, тому що у нас не виписано таку схему, як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, тому що ми повинні дивитися, що держава, в яку перемістилася людина, їй дає», — сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, наскільки доцільно платити однакову соціальну допомогу людям, які залишилися в Україні, та тим, які виїхали за кордон.

За її словами, міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні вже провели аудит усіх підтримок та допомог, що надаються українським громадянам за кордоном.

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«Ми ці цифри проаналізуємо і наступним етапом стане взаємодія з тими країнами, щоб синхронізувати свої виплати. Це тривалий процес. А просто сказавши, що більше нічого не платимо, ми можемо поставити наших людей у скрутне становище. Скажімо, Польща припинила свої виплати і сплачує лише особам з інвалідністю, але не всі, хто мав таку можливість, підтвердив цей свій статус у Польщі: це чутливе питання, яке не можна «різати з плеча», — заявила міністр.

На уточнююче питання, чи працюватиме Мінсоцполітики над тим, щоб врегулювати питання подвійних виплат, Жолнович відповіла ствердно.

«Поки все залишається як є, але отримавши інформацію з аудиту, ми взаємодіятимемо з міжнародними партнерами з цього питання. Можливо об’єднувати цю допомогу або, якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати чи варто платити ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що у нас є вже готові рішення щодо цього, тому що, можливо, навіть буде краще пошукати ці гроші, щоб не створювати негатив, також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, тому що ми маємо підтримувати зв’язок із нашими громадянами», — заявила міністр.

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