США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні — Finance.ua
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США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні

Казна та Політика
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США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні.
Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять 1,3 мільярда доларів в червні та 1,7 мільярда доларів у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення рф становитиме 8,5 мільярда доларів.
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Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.
У USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.
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Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили «надійні запобіжні заходи», щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

Довідка Finance.ua:

  • у липні Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення 1 млрд доларів для забезпечення безпеки України;
  • Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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