ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги — Finance.ua
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ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги

Казна та Політика
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ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги
ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги
Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро.
Про це повідомляє Reuters.
Джерела в уряді Німеччини відзначають, що частина пакету буде складатися з грантів, які не потрібно повертати. Інша частина — це кредити.
Варто відзначити, що в травні представники «Великої сімки» домовилися виділити Україні 9,5 млрд доларів, більшу частину з яких обіцяли надати США.
Німеччина внесла в цей пакет 1 млрд євро. При цьому співрозмовники в німецькому уряді запевняють, що країна приєднається і до вересневого пакета, але інші держави ЄС поки утримуються. Йдеться про Італію та Францію.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і попросив допомогти з макрофіном на 9 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

  • 2 серпня Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярда євро нової екстреної макрофінансової допомоги;
  • ця допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб;
  • Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни;
  • ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;
  • країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.
За матеріалами:
РБК-Україна
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