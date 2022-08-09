ЄС переніс на кінець 2023 року введення платного в'їзду для українців — Finance.ua

ЄС переніс на кінець 2023 року введення платного в'їзду для українців Вчора 15:02 — Світ

ЄС переніс на кінець 2023 року введення платного в'їзду для українців

Європейська комісія відклала запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Про це повідомляє Euronews

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

Авторизація буде платною — коштуватиме 7 євро — та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів — підтвердження доходів, статусу тощо.

Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника.

Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Довідка Finance.ua:

Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС;

у 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, що отримала назву ETIAS.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.