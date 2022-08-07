У ЄС показали, які країни у червні прийняли найбільше українців, що рятуються від війни — Finance.ua

У ЄС показали, які країни у червні прийняли найбільше українців, що рятуються від війни Вчора 16:37 — Особисті фінанси

У ЄС показали, які країни у червні прийняли найбільше українців, що рятуються від війни, rda-hm.gov.ua

Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які протягом червня прихистили найбільше українців, що виїхали за кордон через війну — cеред тих країн, щодо яких на момент публікації були відомі дані.

Про це йдеться у доповіді Євростату.

У Польщі за червень тимчасовий захист отримали понад 60 тисяч українців. На другому місці — Румунія (10 360) та Ірландія (близько 6990). Зазначимо, у звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі Німеччини й Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики трійка лідерів може змінитися.

Якщо враховувати кількість прийнятих людей відносно кількості власного населення, найбільшу частку українців прийняла Польща (1,6 на тисячу населення), Латвія (1,5 на тисячу населення), Ірландія (1,4 на тисячу) та Литва (1,3 на тисячу).

Кількість людей, які отримують тимчасовий захист, помітно зменшилася у всіх 19 країнах-членах, щодо яких доступні дані: у Польщі — на майже 36 тисяч, порівняно з травнем, у Литві — на понад 13400, у Болгарії — на майже 13 тисяч, Румунії — на 10 тисяч.

Загалом станом на червень у Польщі статус тимчасового захисту отримали 1,2 млн українців, у Болгарії — понад 118 тисяч, у Франції — майже 65 тисяч, у Литві — майже 49 тисяч, Бельгії — близько 48 тисяч, Румунії — близько 43,5 тисяч.

Близько чверті усіх українців, які звернулись за тимчасовим захистом — діти, з них найбільше — у Польщі (26% від загальної кількості українців, які отримали захист в країні). Понад 70% українських дітей у ЄС — не старші 14 років.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.