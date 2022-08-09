Українці зможуть отримати пальне через платформу «єДопомога»: як це зробити — Finance.ua

Українці зможуть отримати пальне через платформу «єДопомога»: як це зробити Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримати пальне через платформу «єДопомога»: як це зробити

На платформі « єДопомога волонтерська » з’явилась можливість залишити заявку для того, щоб отримати допомогу з придбанням пального.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

«До платформи „єДопомога волонтерська“ доєдналась мережа автозаправочних станцій WOG. Завдяки цьому на онлайн-платформі від сьогодні стала доступна підтримка українців пальним», — сказав він.

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Кошеленко пояснив, що будь-яка людина, що бажає допомогти, зможе оплатити на платформі 200, 500 або 1000 грн. Після чого людина, яка потребує допомоги, зможе використати відповідний сертифікат на будь-який АЗС WOG, обравши необхідний вид палива.

«Це дуже зручно і просто. Найважливіше, що ця допомога адресна і прозора, адже ви самі обираєте конкретну родину, яка отримає допомогу. Коли родина отримає допомогу, ви отримаєте підтвердження — фіскальний чек у вигляді СМС», — зазначив заступник міністра.

Як отримати допомогу:

1. Зареєструйтесь на платформі

2. Залиште заявку на допомогу.

3. Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Як стати благодійником:

1. Перейдіть за посиланням на платформу

2. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.

3. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

Після використання заявником допомоги, благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено вид, вартість та кількість літрів придбаного пального.

Довідка Finance.ua:

у березні Мінсоцполітики створило платформу єДопомога, яка забезпечує оперативний збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб у гуманітарній допомозі, а також ефективний та адресний її розподіл;

платформа об’єднує можливості, ресурси держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.

Укрінформ За матеріалами:

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