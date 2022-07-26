Чи чекати стрибка цін на пальне через падіння гривні: відповідь Мінекономіки — Finance.ua

Чи чекати стрибка цін на пальне через падіння гривні: відповідь Мінекономіки Вчора 09:37 — Енергетика

Чи чекати стрибка цін на пальне через падіння гривні: відповідь Мінекономіки

Чиновник Міністерства економіки не прогнозує стрибка цін на пальне у зв’язку зі зміною курсу гривні. Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону.

«Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв’язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні», — заявив Кудін.

Зазначимо, 21 липня рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/$.

На думку одного з експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають шанси втриматися на поточному рівні.

«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення. Цьому також сприятиме й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні», — каже директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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