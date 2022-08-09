У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках — Finance.ua
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У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках

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У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках
У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках
У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Ці зміни відображені у додатку «Київ Цифровий».
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

З чим це пов’язано

Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.
Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.
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Перед тим як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно.
«Звертаємо увагу, що на вулицях міста працюють „паркувальники“-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію», — наголосили в КМДА.

Довідка Finance.ua:

  • порушення правил стоянки передбачає 340 грн. штрафу (ч.1 ст.122 КУпАП);
  • якщо автомобіль припаркований так, що створює перешкоди руху пішоходів, то штраф становить 680 грн (ч.3 ст.122 КУпАП).

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За матеріалами:
Finance.ua
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