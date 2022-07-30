За яких умов можна паркуватись на тротуарі — Finance.ua

За яких умов можна паркуватись на тротуарі Вчора 20:39 — Технології&Авто

В умовах відсутності в містах місць для паркування водії паркуються, де тільки можуть. Дехто з дотриманням вимог закону, а дехто вимушений порушувати.

Часто дороги населеного пункту такі вузькі, що не дають можливості навіть припаркувати авто на краю проїжджої частини. Вільними залишаються лише тротуари.

Подекуди є спеціальні знаки, які дозволяють паркуватись на тротуарі. Але в більшості випадків такі «дозволяючі» знаки відсутні.

Зазвичай паркування на тротуарі — це вимушена необхідність через відсутність вільних паркувальних місць.

В багатьох українських містах працюють інспектори з паркування. Інспектори проводять свій робочий день саме в пошуку тих автівок, які запаркувалися з порушенням правил. Їх не цікавить питання збільшення кількості паркувальних місць. Їх цікавить лише кількість постанов про накладення штрафів.

При цьому, побутує загальна думка, що на тротуарах автомобілям паркуватися заборонено, оскільки тротуари призначені виключно для пішоходів. Проте це не так. Стоянка для певних типів транспортних засобів на тротуарах дозволена, але з дотриманням певних умов.

Що передбачено правилами

Відповідно до п. 1.10 ПДР тротуар — це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном.

Згідно з п.п. «б» п.15.10 ПДР Стоянка забороняється на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками).

Водночас відповідно до 15.6 ПДР дозволяється стоянка легкових автомобілів і мотоциклів у місцях, позначених дорожніми знаками 5.38 (Місце для стоянки), 5.39 (Зона стоянки), встановленими з однією з табличок 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5 — тільки у спосіб, позначений на табличці.

Проте, якщо відсутні «дозволяючі» знаки, закон також дозволяє стоянку на тротуарі, але лише для легкових автомобілів та мотоциклів та за певних умов.

А саме, відповідно до п.п. «в» п.15.10 ПДР стоянка забороняється на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

Висновки

Таким чином, правила дозволяють паркуватися легковим автомобілям та мотоциклам на тротуарах при відсутності спеціальних «дозволяючих» знаків.

Проте головними умовами для такого паркування є паркування на краю тротуару та залишення на тротуарі 2-х метрів для вільного руху пішоходів.

Довідка Finance.ua:

порушення правил стоянки передбачає 340 грн. штрафу (ч.1 ст.122 КУпАП);

(ч.1 ст.122 КУпАП); якщо автомобіль припаркований так, що створює перешкоди руху пішоходів, то штраф становить 680 грн (ч.3 ст.122 КУпАП).

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