НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші — Finance.ua

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші Вчора 13:01 — Особисті фінанси

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші, www.freepik.com

Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказала перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Ми розуміємо, що сьогодні громадяни мають небагато альтернатив збереженню своїх гривневих заощаджень. Хтось купує дорогі імпортні товари довгострокового використання, хтось, не маючи можливості або потреби в таких товарах, купує валюту. Тобто люди намагаються зафіксувати свої гривневі заощадження, вберегти їх від знецінення. Саме тому ми, по-перше, у червні підвищили облікову ставку до 25%. Підняття ставки — це сигнал для банків підвищити ставки за депозитами, щоб не відбувалося втечі від гривні. Банки вже поступово підвищують ставки, і цей процес триватиме далі», — сказала Рожкова.

Читайте також monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси

Вона уточнила, що це не значить, що ставка за депозитами може бути 30%. «Але навіть при 18-20% дохідності за депозитом втрати від інфляції є значно меншими», — зазначила вона.

За словами Рожкової, Нацбанк намагається зробити все, аби інфляцію уповільнити. Отже, альтернатива купівлі валюти — класти гроші на банківський депозит.

Другий варіант — вкладати у державні цінні папери, так звані військові облігації.

«Зрозуміло, що сьогодні навіть при інфляції 21,5% їхня доходність є значно нижчою. Але ми вже бачимо, що Мінфін поступово підвищує ставки та очікуємо, що цей процес продовжуватиметься. Таким чином для громадян це дало б можливість в значній мірі перекрити інфляційні втрати», — сказала Рожкова.

«Також як альтернативу купівлі іноземної готівкової валюти 21 липня ми дозволили банкам продавати безготівкову валюту громадянам обсягом у межах ліміту в 50 тис. грн на місяць за умови розміщення цієї валюти як мінімум на тримісячний депозит», — сказала Рожкова.

Але, за її словами, банкам потрібно доопрацювати свої застосунки, аби у них з’явилася опція «спеціальний депозит», на який ці кошти будуть зараховуватися, й три місяці ними не можна скористатися. Певно, пройде деякий час, аби банки підлаштувалися і додали опцію, хоча низка установ вже пропонують таку послугу. Зрештою, це допоможе знизити тиск на готівковий ринок та стане ще однією альтернативою для громадян для вкладення коштів", — зазначила перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% — з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.