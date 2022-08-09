Україна очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти росії восени – Кулеба — Finance.ua

Україна очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти росії восени – Кулеба Вчора 14:39 — Казна та Політика

Україна очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти росії восени – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти росії вже восени, після відновлення активного політичного сезону в ЄС.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Зараз у ЄС така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі», — заявив Кулеба.

При цьому міністр не став коментувати деталі нового пакету санкцій, наголосивши при цьому, що Україна має «чітке розуміння, що вона пропонує партнерам і що хоче там бачити».

«Ми вже активно попрацювали з державами, нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет», — додав Кулеба.

Довідка Finance.ua:

Рада ЄС 26 липня ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки;

сьомий санкційний пакет ЄС ввів у липні. Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з рф, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби.

Економічна Правда За матеріалами:

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