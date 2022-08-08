Розширення санкцій проти росії: з'явився текст президентського законопроєкту — Finance.ua

Розширення санкцій проти росії: з'явився текст президентського законопроєкту
Україна збирається розширити санкції проти росії та її громадян. Відповідний законопроєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський, текст документа № 7640 вже з’явився на сайті Верховної Ради.
Що пропонується? Загалом президент рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації».
Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з рф та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є росія та її громадяни, а також осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.
Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:
- заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;
- зупинка дозволів на користування надрами;
- заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
- заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з росією;
- заборона на заходження російських суден та літаків;
- припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов’язані з агресором;
- заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
- заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в росію;
- заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в росію;
- заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з рф.
Вказані санкції після прийняття Верховною Радою будуть діяти протягом 10 років.
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