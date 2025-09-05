День финансов: новая фондовая биржа, курс валют в августе, цены на недвижимость в Турции Сегодня 17:45

Пятница, 5 сентября. Доллар возвращает привлекательность среди украинцев, а в правительстве готовятся поднять тарифы на коммуналку и открыть новые возможности для инвесторов.

Фондовый рынок в Украине

НБУ, ЕБРР, Минфин, Минэкономики и НКЦБФР приступили к реализации меморандума о сотрудничестве для создания единой интегрированной инфраструктуры рынков капитала. Согласно меморандуму, в Украине планируется создать вертикально интегрированную инфраструктуру рынков капитала, включающую торговлю, клиринг, расчеты и депозитарный учет.

Со своей стороны, НКЦБФР готовит цифровые инструменты для пенсионных накоплений. Нынешний уровень цифровизации государственных услуг открывает новые возможности пенсионных накоплений.

«Наша задача — дать украинцам простые, цифровые и безопасные инструменты для пенсионных накоплений на будущее», — заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Также НКЦБФР предлагает продать 7% акций прибыльных госкомпаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. К примеру, НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».

Ставки по депозитам

На 11 сентября планируется заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором предположительно будет принято решение о снижении учетной ставки. Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев прогнозирует , что учетная ставка может снизиться на 0,5−1 процентного пункта.

Ожидается, что вслед за учетной ставкой изменятся и другие монетарные инструменты. В частности, изменения претерпевают ставку по 3-месячным депозитам, на основе которой банки формируют ставки доходности по гривневым вкладам.

Налоги при дарении недвижимости

Дарение и наследование недвижимости всегда были популярными способами передачи имущества в Украине. Однако получение жилья или земельного участка от родственников или других лиц нередко сопровождается налоговыми обязательствами. Рассказываем , какие налоги нужно уплатить при дарении недвижимости.

🧐 Кстати, а вы знали, что современные туристы, в большинстве случаев, едут в Турцию не отдыхать (или не только отдыхать)? Так вот, они активно, даже в ускоренном темпе, подбирают себе жилье и помещения для бизнеса.

Finance.ua решил разобраться в этой теме и узнать цены на недвижимость в Турции и Анталии, в частности, а также какие причины сложностей с приобретением там жилья для иностранцев. Что же этого вышло — читайте в новой статье 👇

Курс валют в августе

По данным НБУ, в августе чистый спрос на иностранную валюту снизился, а средние официальные курсы гривны по отношению к доллару и евро укрепились.

С апреля 2025 года украинцы стали чаще откладывать средства в евро, и эта валюта стала основной для новых сбережений. Однако уже в августе доллар стал возвращать свои позиции. В августе на наличном рынке граждане приобрели 1,92 млрд долларов (в эквиваленте), в то время как продали 1,561 млрд. Разница между покупкой и продажей составила 359 млн долларов в пользу покупки.

Банки, где украинцы держат деньги

На 1 августа 2025 года в Украине работало 60 банков, где физические лица хранили 1,306 трлн грн. С начала года объем вкладов вырос на 7,4%, то есть на 90 млрд грн. Больше всего сбережений украинцы держат в государственных ПриватБанке — 472,8 млрд грн и Ощадбанке — 220,7 млрд грн.

Тарифы на коммуналку

Как рассказал первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине неизбежно — это нужно для стабилизации экономики. Николайчук подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги дорогостоящее для государства. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.

В то же время, Минсоцполитики предлагает новые правила поддержки ВПЛ во время отопительного сезона.

Штрафы в Резерв+

В начале июля в мобильном приложении Резерв+ заработал сервис для уплаты штрафов за несвоевременное уточнение данных. С тех пор его функционал расширяли, и сейчас в приложении можно оплатить штрафы уже за 9 видов нарушений правил воинского учета. В Министерстве обороны объяснили , как это все работает.

ИИ найдет вам работу

Искусственный интеллект может не только отбирать рабочие места, но и помогать их находить. По крайней мере, именно такую ​​функцию ему нашли в Государственной службе занятости, которая запустила новый ИИ-инструмент для поиска работы. Теперь на сайте службы доступен цифровой помощник, который должен упростить подбор вакансий.

Долгое время считалось, что лучший способ поднять зарплату — сменить работу. Но теперь эта стратегия теряет актуальность . Впервые за 15 лет доходы тех, кто остается на своем месте (job-stayers), растут быстрее, чем у тех, кто переходит к новому работодателю (job-switchers).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.