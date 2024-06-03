День финансов: неутешительный прогноз относительно пенсий, изменения в подходах к бронированию, экспорт ІТ-услуг — Finance.ua

День финансов: неутешительный прогноз относительно пенсий, изменения в подходах к бронированию, экспорт ІТ-услуг Сегодня 17:50

В понедельник, 3 июня, о неутешительных прогнозах относительно пенсий в Украине, курса доллара и рынка труда.

«Откладывайте и копите». Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила , что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте. Государство гарантированно будет платить пожилым людям из солидарной пенсионной системы, однако эти выплаты будут небольшими.

дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Это последний месяц действия соответствующей программы поддержки. Отметим, что часть пенсионеров в июне получат от Всемирной продовольственной программы ООН. Это последний месяц действия соответствующей программы поддержки.

Изменения в подходах к бронированию. Глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский Глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский заявил , что бронировать от армии будут профессии, а не конкретных людей. Уже на текущей неделе Кабинет Министров предоставит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ВСУ. В основном это специалисты критических отраслей промышленности.

ускорить введение э-бронирования и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев. В то же время бизнес-союз Diia. City United призвал и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев.

Экспорт ІТ-услуг. В апреле текущего года объем IT-экспорта В апреле текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $20 миллионов меньше по сравнению с мартом. Всего за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов. Это на $78 миллионов меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Работников не хватает практически во всех сферах, кроме IT. В свою очередь в Work.ua говорят , что за два года полномасштабной войны рынок труда прошел путь от дефицита работы до дефицита кадров.практически во всех сферах, кроме IT.

Необходимость повышения тарифа на свет. Кабмин Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения с 1 июня. Как пояснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

будет зависеть ситуация на валютном рынке и соответственно уровень инфляции. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой утверждает , что от роста тарифов на электроэнергиюи соответственно уровень инфляции.

К слову, сегодня Нацбанк ослабил курс доллара после исторического максимума. А на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке НБУ продал 1091,1 млн долларов США.

Субсидия даже с долгами. Одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях Одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами. Для этого следует заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг ЖКХ.

Сайт, посвященный санкциям против рф. В Украине В Украине заработал Главный портал о спонсорах и соучастниках агрессии, посвященный санкциям против российской федерации. На сайте пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора.

Fin Blogger Award. 12 июня состоится вторая ежегодная премия Fin Blogger Award. Среди участников конкурса — украинские блогеры, которые создают украиноязычный контент для социальных сетей на тему денег и инвестиций. 12 июня состоится вторая ежегодная премия Fin Blogger Award. Среди участников конкурса — украинские блогеры, которые создают украиноязычный контент для социальных сетей на тему денег и инвестиций. Внесите свой вклад в повышение финансовой грамотности украинцев и поддержите тех, кто каждый день над этим работает.

Инвестиции в недвижимость по всему миру считаются одними из самых популярных. Украина — не исключение. Покупка квартир и домов, несмотря на войну, остается актуальной для украинцев. Впрочем, иногда можно столкнуться с мошенниками, оставшись и без денег, и без квартиры. В новой статье расскажем, о чем молчат застройщики при продаже недвижимости и о нюансах со строительством при покупке квартир от застройщиков:

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