Як підтримати найкращих фінансових блогерів на Fin Blogger Award 2024 — Finance.ua

Як підтримати найкращих фінансових блогерів на Fin Blogger Award 2024 Сьогодні 11:55

Як підтримати найкращих фінансових блогерів на Fin Blogger Award 2024

Переможці премії Fin Blogger Award стануть відомими вже зовсім скоро. Їх визначать шляхом голосування, долучитися до якого зможе кожен охочий.

Серед учасників конкурсу — українські блогери, які створюють україномовний контент для соціальних мереж на тему грошей та інвестицій, а разом з тим дбають про підвищення фінансової грамотності українців.

Цьогоріч лідерів обирають у таких номінаціях:

Найкращий YouTube-канал про фінанси Найкращий Telegram-канал про інвестиції Найкращий TikTok про інвестиції Найкращий експертний інстаблог Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції Найкращий лектор з інвестиційної тематики Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер Найкращий соціально-відповідальний / благодійний інвестиційний проєкт Майбутній лідер фінансового блогінгу

У кожній із номінацій по кілька претендентів, з яких лише один здобуде перемогу. Наприклад, за звання найкращого Telegram-каналу про інвестиції, серед інших, позмагаються Мар’ян Пилипяк, інвестор в акції та криптовалюту; Артем Табако, автор каналу про бізнес, фінанси та економіку; Ерік Найман, економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S та інші фахівці.

А у номінації найкращий експертний інстаблог за першість будуть боротися Роман Кушнір, засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, інвестиційного проєкту Агро ETF на ринку сг землі та співзасновник криптоаналітичної платформи Cryptoon ; Наїда Хотинська, інвесторка, трейдерка, авторка курсу з інвестицій на фондовому ринку Pro Inves; Михайло Мезін, підприємець, інвестор, засновник освітнього проекту «Easy» та інші.

Кожен із претендентів на перемогу є беззаперечними фахівцями у фінсфері. Вони мають профільні знання та досвід в інвестиціях, який прагнуть передати українцям, щодня «прокачуючи» їх фінграмотність та розповідаючи, як досягнути фінансових цілей та фінансової незалежності.

Як підтримати свого фаворита?

Як ми вже згадали, віддати голос можуть всі охочі. Для цього слід перейти на сайт премії, детальніше ознайомитися з учасниками та проголосувати.

Голосування триває до 9 червня. Переможця номінації визначають залежно від кількості отриманих голосів та оголосять на церемонії нагородження 12 червня у Києві.

А щоб побачити це на власні очі, особисто познайомитися з експертами та поспілкуватися з ними віч-на-віч, приходьте на Fin Blogger Award. Купити квитки можна за посиланням . До речі, всі виручені за квитки кошти підуть на безкоштовний літній табір з фінансової грамотності для дітей.

Зробіть свій внесок у підвищення фінансової грамотності українців та підтримайте тих, хто щодня над цим працює. До зустрічі на Fin Blogger Award!

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