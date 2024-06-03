НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд — Finance.ua
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НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд

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НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд
Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 1091,1 млн доларів США.
Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 27 по 31 травня 2024 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 1091,1 млн дол. США.
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Із початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 11,299 млрд дол. США та купив 115,7 млн дол. США.
Як повідомлялося, за 2023 рік Національний банк України продав на міжбанку 28,829 млрд дол. США та купив 219,85 млн дол. США.
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Національний банк України ухвалив рішення з 3 жовтня 2023 року перейти до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Фіксований курс 36,5686 грн за долар США діяв в Україні з кінця липня 2022 року до 3 жовтня 2023 року.

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За матеріалами:
Укрінформ
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