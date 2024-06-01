Як в Україні змінювалася ціна на долар після скасування фіксованого курсу (інфографіка) — Finance.ua

Як в Україні змінювалася ціна на долар після скасування фіксованого курсу (інфографіка) Сьогодні 20:05 — Валюта

Національний банк України на 27 травня встановив новий історичний мінімум курсу гривні - 40,1 за долар. Після початку великої війни регулятор зафіксував гривню на позначці 29,25 за долар, потім курс скоригували до 36,6 гривень за долар. Таким він залишався аж до жовтня 2023 року, коли було ухвалено рішення скасувати фіксований курс і перейти до політики «керованої курсової гнучкості».

Як із того часу змінювалася вартість долара, пише «Слово і діло».

Наступного дня після скасування фіксованого курсу, 4 жовтня 2023 року, Національний банк послабив гривню всього на дві копійки — до 36,59 за долар.

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У період з 6 до 8 жовтня НБУ тримав курс на рівні 36,62 гривень за долар, а потім почав його знижувати. Так, весь листопад гривня зміцнювалася — офіційний курс протягом місяця був нижчим, ніж раніше фіксований.

2−5 листопада НБУ встановив курс 36,27 гривні за долар, 6 листопада гривня зміцнилася до 36,17 за долар, а 7−12 листопада — до 36,04 за долар. У середині місяця курс зріс до 36,25−36,26 гривень за долар, потім знову опустився: 20 листопада — 36,14 гривень за долар, 21−21 листопада — 36,05, 23 листопада — 36,07, 24−26 листопада — 36,01.

До речі, за підрахунками ЗМІ, листопадове зміцнення гривні коштувало державному бюджету понад 1,2 млрд.

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У грудні курс гривні почав стрімко знижуватись. На початку місяця національна валюта коштувала 36,35 гривень за долар, до 8 грудня вже 36,67 гривень, 15−17 грудня — 36,99 гривень.

Після цього долар перетнув позначку 37 гривень. Наприкінці грудня курс долара зріс до 37,98 грн. У Національному банку це пояснили сезонними чинниками.

На початку 2024-го долар продовжив зростання, перевищивши позначку 38 гривень. Із середини січня гривня почала зміцнюватися, курс становив у середньому 37,6 гривень за долар.

Така тенденція зберігалася до середини лютого, потім гривня знову почала дешевшати: 14 лютого долар коштував уже 38,13 гривень. На кілька днів курс відкотився, але з 20 лютого знову почав зростати — так, 22 числа він становив 38,62 за долар.

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У березні гривня періодично зміцнювалася, але все ж таки вперше курс подолав позначку 39 гривень за долар. Наприкінці місяця долар коштував 39,22−39,23 гривні.

На початку квітня було кілька днів, коли офіційний курс долара падав нижче за 39. Але до кінця місяця курс впевнено тримався на позначці 39,6 гривень за долар і вище.

Травень розпочався з курсу 39,52 гривні за долар. У період із 3 до 9 травня Нацбанк періодично знижував офіційний курс долара, 10−12 травня він становив 39,55 гривень за долар, 17−20 травня — 39,43 гривень за долар.

21 травня долар подорожчав до 39,67 гривень, 22 травня — до 39,81 гривень, 24−26 травня — до 39,92 гривень, 27 травня — 40,12 гривень.

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