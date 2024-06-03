В Україні запрацював сайт, присвячений санкціям проти рф — Finance.ua
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В Україні запрацював сайт, присвячений санкціям проти рф

Особисті фінанси
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В Україні запрацював сайт, присвячений санкціям проти рф
В Україні запрацював сайт, присвячений санкціям проти рф, warpreventioninitiative.org
В Україні запрацював Головний портал про спонсорів та співучасників агресії, присвячений санкціям проти російської федерації.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал рф», — зазначив Єрмак.
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На сайті користувачі можуть знайти дані про санкції в різних секторах, включно з фінансовим, енергетичним, військовим і технологічним, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.
Сайт має вісім розділів:
  • «Викрадачі дітей»,
  • «Компоненти у зброї»,
  • «Санкційні списки»,
  • «Інструменти війни»,
  • «Війна і мистецтво»,
  • «Морські та повітряні судна»,
  • «Кандидати на санкції».
В Україні запрацював сайт, присвячений санкціям проти рф
Також на сайті опубліковано рейтинг країн за застосованими санкціями.
Навіщо це потрібно? Як йдеться на сайті, ця інформація буде корисна і бізнесу, і суспільству, і публічному сектору. Так, на одному ресурсі зібрані докази і факти для досліджень нелегальних мереж, корупції, контрабанди тощо. Тож представники підприємств зможуть убезпечити себе від ризикових операцій з партнерами, перевірити своїх контрагентів, інвестиції та угоди, а також тримати руку на пульсі світових подій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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