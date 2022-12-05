День финансов: нефтяные санкции ЕС, пиковые периоды возврата долгов, массовые перебои со светом — Finance.ua

День финансов: нефтяные санкции ЕС, пиковые периоды возврата долгов, массовые перебои со светом
В понедельник, 5 декабря, вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.
Массовые перебои со светом. В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях. Где возникли проблемы с электроснабжением — дальше.
- Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.
- В КГГА обнародовали график работы общественного транспорта, магазинов, аптек в Киеве в случае повторного блэкаута.
Пенсия и минимальная заработная плата. В принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
Еще один вид помощи. Украинцы могут получить более 2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь. Некоторые украинские переселенцы могут получить пособие от благотворительной организации BHA&Save the Children.
- В Украине начались проверки внутриперемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.
Пиковые периоды возврата долгов. Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года. В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу — 486,00 млрд гривен, по внешнему — 128,50 млрд гривен.
Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии. Новая почта Глобал запустила новую страну для онлайн-шопинга — Чехию. Это уже 9 страна, из которой украинцы могут покупать необходимые товары для дома, одежду популярных брендов и технику, например Starlink, зарядные станции EcoFlow, непосредственно в чешских онлайн-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину.
Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе. Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 17 новых рейсов, соединяющих 6 городов Польши со многими другими европейскими странами.
Bitcoin установил двухнедельный рекорд. Впервые за последнее время флагманской криптовалюте удалось подняться на несколько процентов и установить двухнедельный рекорд — BTC вырос до $17 304.
Кстати, криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они привлекают своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес. Вот подборка самого интересного за период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.
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