День финансов: нефтяные санкции ЕС, пиковые периоды возврата долгов, массовые перебои со светом — Finance.ua

День финансов: нефтяные санкции ЕС, пиковые периоды возврата долгов, массовые перебои со светом Сегодня 17:50

лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель. В понедельник, 5 декабря, вступило в силу решение Совета ЕС ои запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Массовые перебои со светом. В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях. Где возникли проблемы с электроснабжением — В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях. Где возникли проблемы с электроснабжением — дальше.

Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры.

В КГГА обнародовали график работы общественного транспорта, магазинов, аптек в Киеве в случае повторного блэкаута.

Пенсия и минимальная заработная плата. В принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не В принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Еще один вид помощи. Украинцы могут Украинцы могут получить более 2 тыс. грн, которые поступят на банковскую карту в течение трех месяцев после подачи заявки на денежную помощь. Некоторые украинские переселенцы могут получить пособие от благотворительной организации BHA&Save the Children.

В Украине начались проверки внутриперемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Пиковые периоды возврата долгов. Министерство финансов Украины обнародовало график Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года. В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу — 486,00 млрд гривен, по внешнему — 128,50 млрд гривен.

Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии. Новая почта Глобал запустила Новая почта Глобал запустила новую страну для онлайн-шопинга — Чехию. Это уже 9 страна, из которой украинцы могут покупать необходимые товары для дома, одежду популярных брендов и технику, например Starlink, зарядные станции EcoFlow, непосредственно в чешских онлайн-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину.

Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе. Ирландский лоукостер Ryanair Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 17 новых рейсов, соединяющих 6 городов Польши со многими другими европейскими странами.

Bitcoin установил двухнедельный рекорд. Впервые за последнее время флагманской криптовалюте удалось Впервые за последнее время флагманской криптовалюте удалось подняться на несколько процентов и установить двухнедельный рекорд — BTC вырос до $17 304.

Кстати, криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они привлекают своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес. Вот подборка самого интересного за период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.