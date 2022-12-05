Українці можуть отримати ще один вид допомоги понад 2 тис. грн.: як подати заявку — Finance.ua

Українці можуть отримати ще один вид допомоги понад 2 тис. грн.: як подати заявку Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати понад 2 тис. грн, які надійдуть на банківську картку протягом трьох місяців після подання заявки на грошову допомогу.

Деякі українські переселенці можуть одержати грошову допомогу від благодійної організації BHA&Save the Children. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто має право на допомогу

Сім’ї зі статусом ВПО, які переїхали протягом останнього місяця у Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську чи Чернівецьку області. Постраждалі від обстрілів домогосподарства, які втратили члена сім’ї або кошти для існування (ушкоджені чи втрачені магазини, ферми, худобу тощо) внаслідок воєнних дій. Без безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами) та відповідають хоча б одній із категорій:

домогосподарством займається жінка;

домогосподарством займається людина віком понад 60 років;

домогосподарством займається людина з інвалідністю;

у домогосподарстві є дитина/діти та людина з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

у домогосподарстві є дитина/діти та людина старше 60 років похилого віку;

у домогосподарстві двоє та більше дітей;

у домогосподарстві є дитина/діти під опікою;

у домогосподарстві є вагітна жінка або жінка, що годує грудьми з дитиною або дітьми до двох років.

Скільки платитимуть

Зазначається, що українцям заплатять 2,2 тис. грн, які надійдуть на банківську картку протягом трьох місяців після подання заявки на грошову допомогу від благодійного фонду.

Як отримати допомогу

Для цього потрібно:

набрати номер телефону: 0800609845;

якщо додзвонитися не виходить — написати в особисті повідомлення на фейсбук-сторінці фонду, а в повідомленні вказати номер телефону.

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