Криптовалюти й світ навколо: ЄЦБ чекає на останній «подих» Bitcoin, а Єврокомісія провалила гала-концерт у метавсесвіті — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: ЄЦБ чекає на останній «подих» Bitcoin, а Єврокомісія провалила гала-концерт у метавсесвіті Сьогодні 13:31 — Фінтех і Картки

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 28 листопада до 4 грудня 2022:

🏦 Проєкт концепції е-гривні. Минулого тижня Нацбанк України презентував проєкт концепції цифрової гривні — вона зможе виконувати всі функції грошей та доповнювати в цьому готівкову та безготівкову форму гривні.

Зараз НБУ опрацьовує кілька можливих варіантів використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики. За посиланням детально розповіли про кожен із них.

😤 Стабілізація як останній «подих». Саме так кажуть у Європейському центральному банку про ситуацію з курсом головної криптовалюти — Bitcoin.

З піку, досягнутого в листопаді минулого року, курс BTC впав на 76%. До банкрутства FTX ціна активу стабілізувалася на рівні $20 тисяч, зараз — $17 тисяч. Для багатьох це показник того, що незабаром рецесія зміниться підйомом, але в ЄЦБ вважають інакше

💰 Bitcoin-мільйонерів стало значно менше. За даними аналітичної компанії Glassnode, ведмежий ринок 2022 року призвів до скорочення на 80% кількості Bitcoin-мільйонерів, які мають на рахунку мінімум 1 млн BTC.

І ось станом на 25 листопада 2022 року у світі налічувалося лише 23 345 BTC-гаманців із балансом в $1 млн і вище. При цьому 8 листопада минулого року кількість Bitcoin-мільйонерів становила 112 898.

Бразилія легалізувала криптовалюту. Парламент Бразилії 🇧🇷Парламент Бразилії прийняв закон про легалізацію криптовалютних платежів. Цифрові активи отримали правовий статус у країні, відтепер бразильці зможуть оплачувати товари та послуги у криптовалюті.

Закон дозволяє видачу ліцензій для платформ криптовалютного обміну, а також для зберігання та управління криптовалютою третіми сторонами. Однак навчені світовим досвідом парламентарі прописали кілька пунктів, щоб уникнути інцидентів, подібних про краху Terraform Labs та FTX. Тож закон вимагатиме від бірж чіткого розмежування між коштами компаній та користувачів.

🎉 Провал гала-концерту Єврокомісії у метавсесвіті. У вівторок, 29 листопада, у метавсесвіті Global Gateway, представленому Департаментом міжнародних зв’язків Єврокомісії, відбувся гала-концерт, на який прийшли лише шість осіб...

Global Gateway мав стати «візиткою» Єврокомісії. Платформа замислювалася як аналог соцмережі, де люди могли б зустрічатися та разом обговорювати «глобальні проблеми». Однак гала-концерт не вдався — експерти відмітили лишень спірний дизайн персонажів на платформі, низьке опрацювання оточення і незграбну анімацію. При цьому обійшовся проєкт у 387 тисяч євро.

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