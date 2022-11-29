Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік — Finance.ua

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік Сьогодні 19:32 — Фінтех і Картки

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік

За даними аналітичної компанії Glassnode, ведмежий ринок 2022 року призвів до скорочення на 80% кількості Bitcoin-мільйонерів, які мають на рахунку мінімум 1 млн BTC. Статистику збирали з моменту, коли Bitcoin досяг історичного максимуму (ATH) на позначці $69 000 у листопаді 2021 року.

Станом на 25 листопада 2022 року у світі налічувалося лише 23 345 BTC-гаманців із балансом в $1 млн і вище. 8 листопада минулого року кількість Bitcoin-мільйонерів становила 112 898.

Водночас, за даними Cointelegraph, продовжує зростати кількість гаманців з 1 і більше BTC на рахунку. На 27 листопада показник становив 952 000, що стало рекордом за всю історію спостережень. Однак загалом із 18 листопада почала скорочуватися кількість гаманців із ненульовим балансом, востаннє таке спостерігалося у квітні 2021 року.

На момент написання Bitcoin торгується по $16 196, за добу ціна активу знизилася на 2,14%.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.