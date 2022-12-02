ЄЦБ: Поточна стабілізація курсу Bitcoin — це його останній «подих» — Finance.ua

ЄЦБ: Поточна стабілізація курсу Bitcoin — це його останній «подих» Сьогодні 19:14 — Фінтех і Картки

ЄЦБ: Поточна стабілізація курсу Bitcoin — це його останній «подих»

З піку, досягнутого в листопаді минулого року, курс BTC впав на 76%. До банкрутства FTX ціна активу стабілізувалася на рівні $20 тисяч, зараз — $17 тисяч. Для багатьох це показник того, що незабаром рецесія зміниться підйомом, але в ЄЦБ вважають інакше.

30 листопада у блозі організації вийшла стаття під назвою «Останній рубіж Bitcoin». У ній Ульріх Біндзайл і Юрген Шааф описують песимістичний сценарій розвитку ситуації, в основі якого лежить одна теза — BTC втрачає свою актуальність. Ось про що йдеться у статті.

«Біток» так і не знайшов свого застосування у сфері юридичних транзакцій

З моменту створення актив позиціонується як загальнодоступний і децентралізований платіжний засіб. Але специфіка Bitcoin, його основоположні недоліки та особливості роблять «монету» малопридатною для транзакцій між контрагентами.

Такі перекази дорогі й повільні. Крім того, для їх проведення потрібні додаткові посередники в особі провайдерів послуг. Тому, як вважають експерти ЄЦБ, BTC ніколи не використовували для великих легальних угод і не використовуватимуть.

Хочете зберегти свій капітал? Виберіть щось інше

З 2010 актив набув відверто спекулятивного характеру. Великі «кити», наприклад, Майкл Сейлор з MicroStrategy, позиціонують його як хедж-вкладення. Але BTC — це ризик-актив, який не підходить як інвестиція для більшості власників капіталу.

Він не приносить певні дивіденди (акції) або потік грошових коштів (рента від нерухомості). Також Bitcoin не застосовується у виробництві (товари або продукти) і не генерує певні соціальні блага (золото)

Будь-який приріст капіталу від BTC залежить від підвищення вартості активу, що властиво спекулятивним інструментам. А зростання цієї «бульбашки» продиктоване виключно припливом нових коштів.

На ранніх етапах становлення і розвитку активу маніпуляції великих гравців були більш помітні. Bitcoin-промоутери використовують різні хитрощі для того, щоб розширити охоплення аудиторії, що, в деяких випадках, призводить до «вибухового» зростання. Зараз такі дії проходять приховано від аудиторії.

Одним із найвагоміших важелів впливу на потенційних клієнтів є великі корпорації. Досі, незважаючи на крипто-зиму, деякі венчурні фонди продовжують інвестувати в Bitcoin. Яскравим прикладом того, що така стратегія може бути бездумною, є Three Arrows Capital.

Регулювання не означає схвалення влади

Тільки у США кількість крипто-лобістів потроїлася з 2018 по 2021 рік, зі 115 осіб до 320. Деякі з них стоять за найбільш гучними крипто-законами в окремих штатах.

Як приклад наведемо Бенкмана-Фріда. На тлі його падіння поповзли чутки, що колишній генеральний директор FTX «запустив руки» не тільки до Конгресу, а й до SEC. Пізніше це спростували, але ж подібні плітки не з’являються на порожньому місці.

Але для того щоб дії лобістів мали ефект, потрібна певна віддача. Дійсно, іноді законодавці сприяли припливу капіталу, просуваючи гучні проєкти, завдяки яким формувалася чітка думка — «Bitcoin являє собою просто ще один клас активів».

Але регулятори не сліпі. Вони усвідомлюють ризики від інтеграції криптовалюти. Саме тому після банкрутства FTX заклики посилити нормативний тиск у цій галузі звучать дедалі голосніше.

Крім того, трансформаційні процеси в законодавчому полі протікають вкрай повільно. І якщо ЄС домігся реалізації великого пакета (MICA), то в США це поле залишається «неораним».

Інноваційний характер не додає Bitcoin преференцій

BTC заснований на базі блокчейна. І характер цієї технології сформував хибне уявлення про те, що Bitcoin, як інновація, потребує захисту в правовому полі. Дійсно, блокчейн представляє певний потенціал, але ця цінність обмежена.

Та й перспективність технології не є причиною додавання вартості продукту на практиці. Тому Bitcoin не має «щита» від нагляду регуляторів, і в майбутньому він не з’явиться.

Ба більше, загроза нормативного тиску спонукала постачальників послуг спростити доступ до BTC для роздрібних клієнтів. Поява «фірм-одноденок» і розмиття інституту послуг на практиці означає тільки те, що актив став ненадійним.

Також сюди слід додати і той факт, що екосистема Bitcoin — це величезний забруднювач для навколишнього середовища. За рік сфера BTC-майнінгу споживає енергії стільки ж, скільки вся економіка Австрії. І це без урахування гір апаратних відходів.

І це не є показником неефективності системи, це її особливість. Вона є одним із гарантів цілісності та децентралізованого характеру екосистеми.

З урахуванням усього цього шанс на те, що BTC отримає протекцію від влади, вкрай низький. Отже, подальший розвиток нормативної бази в цій сфері буде спрямований тільки на обмеження і зниження ризиків для інвесторів.

Репутаційні ризики ніхто не скасовував

У своїй статті експерти ЄЦБ доходять висновку, що Bitcoin не підходить ні для інвестицій, ні для оплати товарів або послуг. Це слугує передумовою, яка фактично «ставить хрест» на узаконенні активу.

Це, а також можливі репутаційні втрати від просування інвестицій у BTC слугують бар’єром для великих фінансових контрагентів. Загроза додаткових збитків не перекриває короткостроковий прибуток від коливань курсу на підйомі ринку.

Фактично автори статті доходять висновку, що Bitcoin вичерпав себе. Поточна стадія його розвитку — це максимум, на який здатен актив у цій формі. Отже, поточна стабілізація курсу — це фікція, «перепочинок» на шляху аж ніяк не до підйому, а до затяжного піку.

Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Біржа пропонує чимало бонусів своїм користувачам. Так, наприклад, ви можете торгувати Bitcoin без комісій. А ще на Binance легко реєструватися через Дія!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.