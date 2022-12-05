Графік роботи громадського транспорту, магазинів, аптек у Києві у разі повторного блекауту — Finance.ua

Графік роботи громадського транспорту, магазинів, аптек у Києві у разі повторного блекауту Сьогодні 16:00

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про підготовку столичної влади та бізнесу до можливого повторного блекауту. У місті продовжать працювати певні торговельні мережі та ринки, громадський транспорт стане безкоштовним.

Громадський транспорт

Київський наземний електротранспорт та метро зупинять свою роботу у випадку повторної атаки на енергетичну інфраструктуру України та знеструмлення держави. На маршрут вийдуть автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно. Для цього автобусні підприємства міста забезпечені автоматичними джерелами енергії та необхідним запасом пального.

Станції метро продовжать свою роботу, як укриття під час повітряної тривоги та «пункти тимчасового прихистку для людей». Середня температура на станціях коливається у межах 12-14 градусів. Метро облаштоване зв’язком та доступом до Інтернету, електроенергією, питною водою та туалетами. Вхід безкоштовний, проте виключно при пред’явленні посвідчення особи.

Робота продуктових магазинів та ринків

У випадку повторного блекауту в Києві буде працювати низка продуктових магазинів, ТРЦ та ринків, тому кияни зможуть забезпечити себе необхідними продуктами, засобами гігієни та водою.

Кличко оприлюднив перелік торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення:

14 ТРЦ , зокрема «River Mall» (вул. Дніпровська набережна, 10-14), «Ретровіль» (пр. Правди, 47), «SKY MALL» (пр. Романа Шухевича, 2Т), «Mera Ciri» (Харківське шосе, 19), «Атмосфера» (Столичне шосе, 103), «ALL» (вул. Академіка Заболотного, 37), «LAVINA Mall» (вул. Берковецька, 6-Д), «Гуллівер» (пл. Спортивна, 1-А), «Космомультимол» (вул. Вадима Гетьмана, 6) та інші.

Також продовжать роботу деякі точки видачі Rozetka.

Проте торгові мережі можуть скорочувати графік роботи у разі відсутності електрики.

Робота аптек під час блекауту

У разі повної відсутності електропостачання працюватимуть аптеки КП Фармація. Вони забезпечені резервними джерелами живлення. Також працюватиме і частина приватних аптек.

Список аптек, які працюватимуть у столиці в умовах блекауту, за посиланням

Робота ветеринарних клінік

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувально-діагностичні послуги домашнім улюбленцям киян надаватимуть у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

У разі повної відсутності електропостачання у Києві продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.

Список ветеринарних клінік, які працюватимуть у столиці в умовах блекауту, за посиланням

Крім того, під час відключення електроенергії у Києві працюватимуть «Пункти Незламності» у яких можна буде отримати всі необхідні та базові послуги. Вони будуть доступні абсолютно безкоштовно та цілодобово. Дізнатися, де саме розташовані такі пункти та знайти найближчий до вашого місцеперебування, ви можете тут

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