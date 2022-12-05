Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі — Finance.ua

Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 17 нових рейсів, які сполучатимуть 6 міст Польщі з багатьма іншими європейськими країнами.

Так, авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.

Відтак, Ryanair літатиме тепер ще і до Меммінгена, Перуджа, Лурда, Риги, Неаполя, Тревізо, Пули, Варни, Бургаса, Барі, Задара, Подгоріци, Барселони, Малаги, Бриндізі та Софії.

Повний перелік нових авіарейсів від Ryanair:

Краків — Меммінген (Німеччина) з 28 березня

Краків — Перуджа (Італія) з 27 березня

Краків — Лурд (Франція) з 26 березня

Гданськ — Рига (Латвія) з 28 березня

Гданськ — Неаполь (Італія) з 26 березня

Гданськ — Тревізо (Італія) з 26 березня

Гданськ — Прага з 29 березня

Гданськ — Подгоріца з 27 березня

Гданськ — Барселона-Ель-Прат з 28 березня

Гданськ — Малага з 28 березня

Познань — Бургас (Болгарія) з 26 березня

Познань — Барі (Італія) з 26 березня

Вроцлав — Софія (Болгарія) з 27 березня

Вроцлав — Бриндізі з 28 березня

Катовіце — Пула (Хорватія) з 2 червня

Катовіце — Варна (Болгарія) з 4 червня

Ряшів — Задар (Хорватія) з 2 червня.

Квитки на анонсовані рейси можна придбати на сайті авіакомпанії.

До речі, вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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