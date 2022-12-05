Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі — Finance.ua

Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 17 нових рейсів, які сполучатимуть 6 міст Польщі з багатьма іншими європейськими країнами.
Так, авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.
Відтак, Ryanair літатиме тепер ще і до Меммінгена, Перуджа, Лурда, Риги, Неаполя, Тревізо, Пули, Варни, Бургаса, Барі, Задара, Подгоріци, Барселони, Малаги, Бриндізі та Софії.
Повний перелік нових авіарейсів від Ryanair:
- Краків — Меммінген (Німеччина) з 28 березня
- Краків — Перуджа (Італія) з 27 березня
- Краків — Лурд (Франція) з 26 березня
- Гданськ — Рига (Латвія) з 28 березня
- Гданськ — Неаполь (Італія) з 26 березня
- Гданськ — Тревізо (Італія) з 26 березня
- Гданськ — Прага з 29 березня
- Гданськ — Подгоріца з 27 березня
- Гданськ — Барселона-Ель-Прат з 28 березня
- Гданськ — Малага з 28 березня
- Познань — Бургас (Болгарія) з 26 березня
- Познань — Барі (Італія) з 26 березня
- Вроцлав — Софія (Болгарія) з 27 березня
- Вроцлав — Бриндізі з 28 березня
- Катовіце — Пула (Хорватія) з 2 червня
- Катовіце — Варна (Болгарія) з 4 червня
- Ряшів — Задар (Хорватія) з 2 червня.
Квитки на анонсовані рейси можна придбати на сайті авіакомпанії.
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