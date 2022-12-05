В Україні почали перевіряти переселенців — Finance.ua

В Україні почали перевіряти переселенців Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

В Україні почали перевіряти переселенців

В Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Про це повідомляє міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю «Суспільному»

Вона зазначила, що людина, яка повернулася додому, у своє постійне місце проживання, перестає бути переселенцям. Тому її мають позбавити виплат, які призначені саме для ВПО.

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Жолнович зазначила, що велика кількість людей після повернення додому не знімається з реєстрації, тому було прийнято рішення перевіряти ВПО за списками.

При цьому уряд може запропонувати такій людині інші програми фінансової підтримки.

«Якщо людина повернулася, вона була внутрішньо переміщена і в неї немає роботи, у неї є інші якісь проблеми, які вона не може вирішити і потребує додаткової підтримки, то у нас є програми: малозабезпечених, багатодітних, та сама субсидія. Ми можемо допомагати їй просто вже вирішуючи її конкретну проблему, яка у неї виникає у місці її постійного проживання», — сказала вона.

Так, людині, що зареєструвалася як ВПО, прийде повідомлення з проханням з’явитися в управлінні соцзахисту та підтвердити своє перебування. Якщо ж людина не з’являється протягом 10 днів, виплати припиняються.

«Але у разі, якщо вона їздила кудись відпочивати або була у відрядженні, повертається пізніше, то вона подає заяву — та виплати будуть відновлені», — додала Жолнович.

В Мінсоцполітики раніше вже повідомляли про те, що при зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Факт проживання/перебування переселенця за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

Довідка Finance.ua:

Мінреінтеграції зібрало 10 корисних платформ та ресурсів, які допоможуть внутрішньо-переміщеним особам адаптуватися у новому місці проживання;

з 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під 3 % річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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