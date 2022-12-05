В Україні почали перевіряти переселенців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні почали перевіряти переселенців

Казна та Політика
45
В Україні почали перевіряти переселенців
В Україні почали перевіряти переселенців
В Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.
Про це повідомляє міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю «Суспільному».
Вона зазначила, що людина, яка повернулася додому, у своє постійне місце проживання, перестає бути переселенцям. Тому її мають позбавити виплат, які призначені саме для ВПО.
Читайте також
Жолнович зазначила, що велика кількість людей після повернення додому не знімається з реєстрації, тому було прийнято рішення перевіряти ВПО за списками.
При цьому уряд може запропонувати такій людині інші програми фінансової підтримки.
«Якщо людина повернулася, вона була внутрішньо переміщена і в неї немає роботи, у неї є інші якісь проблеми, які вона не може вирішити і потребує додаткової підтримки, то у нас є програми: малозабезпечених, багатодітних, та сама субсидія. Ми можемо допомагати їй просто вже вирішуючи її конкретну проблему, яка у неї виникає у місці її постійного проживання», — сказала вона.
Місце для вашої реклами
Так, людині, що зареєструвалася як ВПО, прийде повідомлення з проханням з’явитися в управлінні соцзахисту та підтвердити своє перебування. Якщо ж людина не з’являється протягом 10 днів, виплати припиняються.
«Але у разі, якщо вона їздила кудись відпочивати або була у відрядженні, повертається пізніше, то вона подає заяву — та виплати будуть відновлені», — додала Жолнович.
В Мінсоцполітики раніше вже повідомляли про те, що при зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Факт проживання/перебування переселенця за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

Довідка Finance.ua:

  • Мінреінтеграції зібрало 10 корисних платформ та ресурсів, які допоможуть внутрішньо-переміщеним особам адаптуватися у новому місці проживання;
  • з 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під 3 % річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
Порівняти і замовити кредит
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.