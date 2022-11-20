Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги — Finance.ua

Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги Сьогодні 06:45 — Особисті фінанси

Внутрішні переселенці мають право на отримання всієї накопиченої суми грошової допомоги

Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал «Дія» до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

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Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.

Подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено.

Нагадуємо, усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Довідка Finance.ua:

внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності;

ВПО у випадку звільнення з роботи зa відcутноcті документів, що підтверджують фaкт звільнення, трудову діяльніcть та cтраховий cтаж, має право на реєcтрацію у якоcті безробітної та отримання допомоги по безробіттю.



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