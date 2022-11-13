У Мінсоцполітики розказали, в якому випадку ВПО втратять щомісячні виплати — Finance.ua
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У Мінсоцполітики розказали, в якому випадку ВПО втратять щомісячні виплати

Казна та Політика
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Якщо людина на момент перевірки була відсутня за місцем реєстрації, вона має 10-денний строк для підтвердження свого проживання там.
Внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону.
«Законодавство передбачає, що ВПО, після того, як вони переоблікувалися і зареєструвалися за певним місцем проживання, мають інформувати про те, коли вони повертаються додому або коли вони змінюють місце проживання... Враховуючи те, що до нас надходять достатньо велика кількість звернень і від правоохоронних органів, і від місць розміщення таких осіб, що частина з них не є за місцем фактичного перебування, власне, і було передбачено проведення такої системи перевірок», — сказав Музиченко.
За його словами, за результатами проведення перевірки складається акт — чи є людина на місці, чи її немає.
«Звичайно, вона могла піти в лікарню, на базар і так далі. Тут залишається повідомлення про те, що така людина має в 10-денний строк звернутися до органу соціального захисту населення, де вона реєструвалася як ВПО. Якщо людина проходить ідентифікацію, питання немає, вона продовжує отримувати свої виплати», — наголосив заступник міністра.
Він зазначив, що перевірки проходять за ризик-орієнтованим принципом: наприклад, якщо за однією адресою зареєстровано тисячу ВПО або надходять постійні звернення від правоохоронних органів. Тоді й виникають підстави для проведення перевірок.
«Звичайно, ми розуміємо, що всі мільйони і мільйони людей перевірити просто неможливо, для цього ресурсу просто немає, тому ми і говоримо про вибіркові перевірки, які б дали нам можливість впевнитися, що ці люди є», — сказав Музиченко.
Він також зазначив, що виплати припиняються з наступного місяця після проведення перевірки, якщо людина не звернеться у 10-денний строк, але якщо згодом людина звернеться і надасть відповідні документи, то виплати можуть бути поновлені.
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За матеріалами:
УНІАН
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