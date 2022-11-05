Як живуть 4,6 млн ВПО в Україні: робота, дохід, споживчі настрої — дослідження (інфографіка) — Finance.ua

Як живуть 4,6 млн ВПО в Україні: робота, дохід, споживчі настрої — дослідження (інфографіка) Вчора 11:00 — Особисті фінанси

За офіційними даними Міністерства соціальної політики України, кількість ВПО становить 4,6 млн станом на 3 жовтня 2022, а за неофіційними — набагато більше.

Дослідницька компанія Gradus Research провела масштабне дослідження життя внутрішньо переміщених осіб: місця проживання, основні потреби, працевлаштування та зміни в доході й споживанні.

Переважно мігрують зі Сходу на Захід

Найбільше мігрують мешканці Сходу України — це 61%. Друге місце посідає Південь, але вже зі значуще меншим відсотком — 21%. Мешканці Заходу та Центру частіше залишаються на своєму постійному місці проживання. А кияни та мешканці Півночі частіше декларують повернення додому після тимчасової міграції.

Львівська область залишається найпопулярнішим напрямом внутрішньої міграції, як, загалом, й інші області Заходу України.

Потребують роботи та безпечного житла.

65% потребує грошей — це тотожно з тими, хто залишився на постійному місці проживання. Проте цілих 40% потребують роботи, а 29% — безпечного житла. Це значущо більше, ніж серед тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно).

Серед ВПО значно нижча частка людей має роботу — 55% (проти 66% серед тих, хто не змінив місце проживання). При цьому 82% говорять про зменшення доходу через війну — це найвищий показник серед усіх категорій.

«Ті збитки та потреби, що актуалізувалися у внутрішньо переміщених осіб через війну, роблять їх надзвичайно вмотивованими. Адже вони бажають відновити той рівень життя, який мали раніше. Саме тому в роботодавців є можливість знайти працівника не лише з гарною кваліфікацією, а й зі стимулом працювати якісно» — коментує Євгенія Близнюк, засновниця та директорка Gradus Research.

Загалом бачимо, що внутрішньо переміщені українці переживають дещо складніші обставини з роботою, доходами та житлом, порівняно з громадянами, які залишилися на місцях постійного проживання. Однак прагнення повернутися до звичних умов життя стимулює їх швидше адаптуватись на новому місці проживання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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