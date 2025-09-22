Рідкісні професії в Україні: комбустіолог, сюрвейєр та інші Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Класифікатор професій в Україні містить 9186 найменувань. Серед них є й ті, про які більшість навіть не здогадується.

Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

Комбустіолог

Для роботи комбустіологом потрібна вища медична освіта. Це лікар, який спеціалізується на лікуванні тяжких опіків та їхніх наслідків — рубців і шрамів.

Комбустіологія отримала офіційний статус медичної спеціальності в Україні у 1995 році. Ще 30 років тому лікарів опікових стаціонарів вважали травматологами-ортопедами.

Сюрвейєр

У професійному середовищі сюрвейєр — це незалежний експерт, який інспектує та оцінює вантажі транспортних засобів. Його послуги важливі у міжнародній торгівлі.

Найчастіше потрібна вища технічна або інженерна освіта.

Гільйоширник

Цей спеціаліст працює у поліграфічному виробництві та наносить складні орнаменти — гільйоші. Такі візерунки використовують при виготовленні документів і грошей. Для професії зазвичай потрібна передвища освіта за спеціальністю «Видавництво та поліграфія».

Оператор на емшерах

Емшери — це відстійники для стічних вод, які підприємства очищають перед скиданням у навколишнє середовище. Оператор стежить за наповненням резервуарів, процесом бродіння осаду та бере проби для перевірки. Для роботи достатньо базової або неповної середньої освіти.

Шламівник

«Шлам» у перекладі з німецької означає «мул». У добувній промисловості так називають частинки гірської породи, що накопичуються у шламбасейнах. Шламівник обслуговує ці резервуари та техніку. Потрібна профтехосвіта, але іноді достатньо базової середньої.

Нагадаємо, з початку року понад 238 тисяч людей отримали роботу (йдеться як про постійну, так і про тимчасову роботу або підприємництво) через Державну службу зайнятості. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший ріст у Закарпатській області, там цей показник зріс, у порівнянні з минулим роком, на 50% і зараз становить 5,6 тис. осіб.

Штучний інтелект може не лише забирати робочі місця, а й допомагати їх знаходити. Принаймні саме таку функцію йому знайшли у Державній службі зайнятості, яка запустила новий ШI-інструмент для пошуку роботи. Відтепер на сайті служби доступний цифровий помічник, що має спростити підбір вакансій.

