Уряд збільшить виплати «чорнобильцям»: нові суми надбавок і правила

Уряд передбачив у проєкті держбюджету на 2026 рік збільшення виплат пенсіонерам, які проживають у зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік на сайті Верховної Ради.

Хто з чорнобильців отримає надбавку у 2026 році

Згідно з проєктом держбюджету, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зазначених зонах, отримають право на щомісячну доплату у розмірі 2595 грн. Підвищення обумовлене збільшенням мінімальної пенсії з 2391 до 2595 грн.

Виплата нараховуватиметься громадянам, які жили чи працювали на забруднених територіях на момент катастрофи 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року і мають офіційний статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Доплата не поширюється на тих, хто виїхав із чорнобильських зон після аварії та повернувся згодом, а також на тих, хто зареєструвався там уже після 1986 року. Якщо пенсіонер залишив територію відселення або працевлаштувався поза її межами, виплата автоматично припиняється. Контроль здійснюватиметься через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний та Реєстр соцстрахування.

Скільки платили чорнобильцям у 2025 році

У 2025 році розмір надбавки становив 2361 грн, що дорівнювало прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. З підвищенням цього показника у 2026 році надбавку також збільшать.

За даними уряду, кількість отримувачів, які підтвердили місце проживання в забрудненій зоні, становить близько 105,2 тис. осіб. Додаткові витрати на виплати оцінюються майже у 300 млн грн, які вже закладено у трансфер Пенсійному фонду.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року уряд запровадив виплати для пенсіонерів, які постійно мешкають у Чорнобильській зоні. Станом на квітень 2024 року статус постраждалих від катастрофи мали 639 тис. українських пенсіонерів.

