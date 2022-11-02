Місце проживання ВПО вибірково перевірятимуть: як не втратити виплати — Finance.ua

Місце проживання ВПО вибірково перевірятимуть: як не втратити виплати Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Місце проживання ВПО вибірково перевірятимуть: як не втратити виплати

При зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Що треба знати

ВПО мають повідомляти орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання.

Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання.

Факт проживання/перебування переселенця за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України. За відсутності ВПО за фактичним місцем перебування посадова особа територіального органу зазначеної служби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

Якщо ВПО протягом 10 календарних днів не прибула, то приймається рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Виплата поновлюється, коли особа, яка має право на таку виплату, стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, коли затримують виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 6600 грн. Деталі читайте тут.



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